Белорусская футболистка, играющая в Дании, попросила не вызывать ее в сборную 30.11.2023, 21:08

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Анастасия Побегайло

Названа причина.

Белорусская футболистка Анастасия Побегайло, которая играет в Дании за «Фортуну», попросила не вызывать ее в сборную Беларуси. И ее не было в составе команды, которая в октябре проводила матчи Лиги наций. Известно, что проблем со здоровьем у спортсменки не было. Главный тренер сборной Юрий Малеев упомянул ее письмо руководству федерации. Якобы Побегайло сослалась на занятость в чемпионате Дании.

Однако по информации «Трибуны» просьба футболистки была связана не с физической усталостью, а с моральным фоном в национальной команде. Главный тренер часто криком выражает претензии подопечным в сборной. Анастасия Побегайло, чей характер тоже нельзя назвать простым, не стала мириться с претензиями Малеева. И это не первый такой конфликт в сборной, но в большинстве случаев истории оставались за закрытыми дверями.

После получения письма никто не пытался выйти на связь с футболисткой — ни из тренерского штаба сборной, ни из руководства федерации, чтобы как-то уладить конфликт. Как известно, председателем комитета по женскому футболу АБФФ является Владимир Базанов, экс-глава федерации.

Анастасии Побегайло 19 лет. Она выступала за «Минск», а с 2023 года играет в Дании. Побегайло считается лучшей белорусской легионеркой в Европе.

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