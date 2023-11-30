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В Березовском районе погиб хозяин стихийного приюта, на который жаловались местные

  • 30.11.2023, 21:21
В Березовском районе погиб хозяин стихийного приюта, на который жаловались местные

Без дома остались почти 50 собак.

После гибели хозяин стихийного приюта для бездомных животных в агрогородке Кабаки Березовского района без своего попечителя остались 47 собак. Об этом рассказала изданию Tochka.by волонтер Инна, которая пытается найти питомцам новый дом.

Инна живет в восьми километрах от стихийного приюта.

— Ездила кормить собак, была знакома с их хозяином Сережей, — рассказала женщина.

По ее словам, в ночь со среды на четверг мужчина совершил суицид — теперь 47 животных остались без попечения.

— Собирал их сам Сергей со всего Березовского района: забирал с отлова ЖКХ, принимал тех, кого привозили. У Сережи был дедушка-помощник. Только он и остался, — отмечает волонтер.

По словам Инны, животными Сергей занимался даже после того, как лишился работы. В приют приезжали люди, помогали кто чем мог: кто корм для псов оставит, кто деньги.

— Пусть бы и жил так дальше, потому что он этих животных кормил и смотрел за ними. Это уже плюс, — говорит волонтер.

Тем более собаки не голодали: выглядели довольно упитанными, говорит Инна. Единственное — вольеров очень мало: в одном по десять животных собиралось. Оттого псы жили бойко: бывало, сильно друг друга грызли.

Жители против собак

Сергей содержал хвостатых на окраине Кабаков, жил в доме, который называл своим:

— Он этот дом взял, погасил счета по свету, воде, газу и сказал, что его выкупил. Но на самом деле это не так. Сейчас дом числится за прошлым хозяином. И на его территории, за ограждением находятся собаки, — объяснила Инна.

Волонтеры очень сомневаются, что после смерти Сергея владелец дома разрешит животным остаться. Но есть и еще один нюанс — псы находятся близко к соседнему дому.

— Не хватает метража: там всего 150 метров, а надо хотя бы 500, — отмечает Инна.

Против размещения собак в агрогородке были и многие жители Кабаков: староста уже собрал подписи односельчан, делится героиня.

На данный момент волонтерам удалось договориться о передержке всего 13 собак. Что делать с остальными, пока непонятно. Но вопрос очень срочный.

Переживают за животных

По словам Инны, животных раньше собирались перевезти из агрогородка на хутор под Столбцами. Помощь в этом Сергею предложил некий блогер по имени Виктор.

— Конечно, там надо все благоустраивать, но нас много, помогли бы и собак перевезти. Но кто за ними будет смотреть? — задается вопросом Инна.

И добавляет: Виктор от своей помощи не отказывается, но между Кабаками и Столбцами 180 км, без подготовки животных не перевезешь. Нужно время, которого, уверена Инна, у собак нет.

Сейчас волонтеры по очереди кормят животных и стараются быстро найти варианты для их передержки.

— Собаки находятся в ужасных условиях. [Среди них] есть и щенки, и взрослые, и все смотрят умоляюще прямо в душу… Люди, подарите дом любой из них, — призывают волонтеры в своем посте.

О проблеме говорили и раньше

Недавно на телеканале ОНТ вышел ролик о стихийном приюте в Кабаках. В сюжете рассказали, что изначально Сергей с животными жил на центральной улице агрогородка. Но из-за жалоб соседей на постоянный лай и вой собак переехал на окраину. Беспокоила односельчан Сергея и собственная безопасность. Местные утверждали, что животные не раз покидали территорию стихийного приюта.

Но и на новом месте к содержанию собак у некоторых жителей Кабаков были вопросы.

— От моего угла участка до дома, где находятся собаки, 35 метров. То есть никаких санитарно-эпидемиологических расстояний не выдерживается. Собаки воют круглые сутки, — отмечал в ролике староста.

В сюжете ОНТ Сергей рассказывал, что собаки у него не только на окраине Кабаков, но и в «середине деревни, а также в Карпешах».

За помощью он обращался и к местным властям: просил выделить в Березовском районе место, где собаки не будут никому мешать. При этом покупать землю хозяину стихийного приюта в любом случае нужно было самому. В этом он собирался просить помощи через TikTok.

По словам председателя Первомайского сельисполкома Людмилы Последней, условия содержания собак были не лучшими: когда к нему приезжали волонтеры, хозяин псов отсутствовал, животные оставались голодными, воды не было.

— Всегда предлагаю какую-то альтернативу: хутор. Он не в границах агрогородка, за деревней, но он сказал: мне тяжело добираться, — отметила Людмила.

По данным ОНТ, местные власти пообещали отслеживать ситуацию вплоть до переезда приюта в новое место.

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