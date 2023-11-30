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Слесарь в Горках не поделил с детьми мяч и бросил мальчишке камнем в глаз

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  • 30.11.2023, 22:28
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Слесарь в Горках не поделил с детьми мяч и бросил мальчишке камнем в глаз

Мужчине захотелось поиграть вместе с детьми, но те не ответили взаимностью.

Апрельским днем возле одного из общежитий Горок мальчики играли в мяч. Внезапно во дворе появился местный слесарь — ребята видели его уже не раз. Мужчине захотелось поиграть вместе с детьми, но те не ответили взаимностью. Все закончилось уголовным делом, подробности которого стали известны из банка судебных решений, передает «Зеркало».

Житель Горок Борис (имена изменены) раньше судим не был. Семьи у мужчины нет — он вдовец. Несмотря на высшее образование, он работал слесарем коммунального предприятия. В тот субботний день, 29 апреля, он оказался возле общежития как раз в связи с работой. На часах было около трех часов дня. Борис заметил трех мальчишек, игравших с мячом.

Согласно обвинению, мужчина подошел к детям и стал назойливо приставать к ним, а затем отобрал мяч. Мальчики пытались его выхватить, но не получалось. Вскоре Борис бросил мяч на землю сам. А потом подобрал камень и «беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, пренебрегая общепринятыми правилами поведения, с целью причинения телесных повреждений» бросил его в сторону ребят.

Камень попал в глаз Никите, от боли тот заплакал. На лице у него осталась ссадина.

Мальчики рассказали обо всем родителям, а те обратились в милицию. Было заведено уголовное дело.

Бориса задержали и поместили в СИЗО. Его обвинили в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, для причинения телесных повреждений (ч. 3 ст. 339 УК).

Пострадавший мальчик и его друзья рассказали, что спокойно играли в мяч, когда слесарь подошел и отобрал его. Один из детей повис у того на плечах, пытаясь вырвать мяч, но ничего не получалось. Затем Борис отдал его сам, отошел в сторону и бросил камень Никите в правый глаз.

Доказательством вины слесаря стала и запись камеры видеонаблюдения, установленной на доме.

Бориса отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. Оказалось, что у него органическое расстройство личности, которое тем не менее не мешает ему осознавать фактический характер своих действий и управлять ими. Поэтому мужчина был признан вменяемым.

В итоге суд пришел к выводу, что Борис виновен в преступлении.

Учитывая хорошие характеристики с работы, отсутствие других судимостей и алкоголизма, мужчину не стали отправлять в колонию. Слесаря приговорили к 3 годам «домашней химии» — ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

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