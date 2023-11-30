Reuters: У демократов нет альтернативы Байдену на выборы президента в 2024 году
- 30.11.2023, 22:37
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Президент США планирует баллотироваться на второй президентский срок.
Демократическая партия США не имеет запасного плана на случай, если действующий президент Джо Байден по каким-то причинам прекратит предвыборную кампанию в 2024 году.
Об этом говорится в публикации Reuters.
Несмотря на падение рейтингов и вопросы относительно собственного возраста, Байден и дальше планирует баллотироваться на второй президентский срок. С тех пор, как действующий лидер США объявил об этом намерении в апреле, у него не появилось серьезного конкурента.
Сторонники Байдена, ссылаясь на его деятельность на посту президента, утверждают, что Демократической партии не нужен запасной план, чтобы победить вероятного кандидата от республиканцев Дональда Трампа в 2024 году.
«Плана Б не существует. Если бы он (Байден. – Ред.) вдруг не баллотировался, баллотировались бы все кто может. Вице-президент (Камала Харрис. – Ред.) никого не пугает», – сказал один из топ-демократов в интервью Reuters, имея в виду традицию, по которой вице-президенты являются наиболее вероятными преемниками президентов.
Если же 81-летний президент таки откажется от участия в выборах, демократы могут выбрать другого номинанта на своем съезде в августе или даже позже, в соответствии с партийными правилами.
«Это может вызвать внутрипартийную войну, в результате которой демократы станут зеркальным отражением республиканцев в битве, в которой кандидаты будут тратить время и деньги на борьбу друг с другом», – считает Reuters.