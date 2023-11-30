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В Волковыске продают АЗС со скидкой 90%

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  • 30.11.2023, 23:06
  • 1,360
В Волковыске продают АЗС со скидкой 90%

Эту заправку пытаются продать уже не первый раз.

В Волковыске со скидкой 90% продают автозаправку «Джиойл». Начальная цена лота составляет около 117 тысяч долларов, пишет Office Life со ссылкой на ЗАО «Белреализация».

Эту заправку пытаются продать уже не первый раз. Сейчас она стоит 365,8 тысячи рублей, но еще в конце сентября цена начиналась с 1,8 млн. Покупателей до сих пор не нашлось.

Хотя объект сам по себе довольно качественный. АЗС оборудована 16 топливораздаточными колонками, в том числе двумя — для выдачи продукта реагента очистки выхлопных газов AdBlue.

С продажей заправок в Беларуси все сложно. Та же «ДжиОйл» до сих пор не может продать крупную АЗС под Брестом, хотя цена на последних торгах уже была снижена на 70%. Ранее с дисконтом была продана АЗС компании «Трайпл» в Минске.

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