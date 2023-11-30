Полина Шарендо-Панасюк номинирована на премию «Правозащитная солидарность»
- 30.11.2023, 23:26
Опубликован полный список финалистов премии правозащитного сообщества Беларуси за 2023 год.
Оргкомитет Премии правозащитного сообщества за защиту и продвижение прав человека в 2023 году опубликовал список номинантов, вошедших в шорт-лист.
В номинации «Правозащитник(ца) года-2023» в список вошли:
Олег Агеев;
Павел Левинов;
Наталья Мацкевич.
В номинации «Журналист(ка) года-2023» отмечены:
Олег Груздилович;
Александр Манцевич;
Диана Пинчук.
В номинации «Правозащитная кампания / инициатива года-2023» названы:
Служба эвакуации «BYSOL»;
Инициатива «Право на защиту»;
Марафон солидарности «Нам не все равно».
В новой номинации, которая появилась в этом году, «Правозащитная солидарность года-2023», номинированы:
Василий Береснев;
Владимир Лабкович;
Полина Шарендо-Панасюк.
Напомним, что Полина Шарендо-Панасюк, мать двоих детей, содержится за решеткой с 3 января 2021 года. Полину приговорили к двум годам заключения по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 368 УК РБ («Оскорбление Лукашенко»), ст. 369 («Оскорбление представителя власти»), ст. 364 («Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).
Поддержать политзаключенную можно по адресу: Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк, ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область.
Церемония награждения победителей состоится онлайн 10 декабря 2023 года, начало в 14 часов. Церемония традиционно пройдет 10 декабря, в Международный день прав человека.