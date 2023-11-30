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Полина Шарендо-Панасюк номинирована на премию «Правозащитная солидарность»

  • 30.11.2023, 23:26
Полина Шарендо-Панасюк номинирована на премию «Правозащитная солидарность»
Полина Шарендо-Панасюк

Опубликован полный список финалистов премии правозащитного сообщества Беларуси за 2023 год.

Оргкомитет Премии правозащитного сообщества за защиту и продвижение прав человека в 2023 году опубликовал список номинантов, вошедших в шорт-лист.

В номинации «Правозащитник(ца) года-2023» в список вошли:

Олег Агеев;

Павел Левинов;

Наталья Мацкевич.

В номинации «Журналист(ка) года-2023» отмечены:

Олег Груздилович;

Александр Манцевич;

Диана Пинчук.

В номинации «Правозащитная кампания / инициатива года-2023» названы:

Служба эвакуации «BYSOL»;

Инициатива «Право на защиту»;

Марафон солидарности «Нам не все равно».

В новой номинации, которая появилась в этом году, «Правозащитная солидарность года-2023», номинированы:

Василий Береснев;

Владимир Лабкович;

Полина Шарендо-Панасюк.

Напомним, что Полина Шарендо-Панасюк, мать двоих детей, содержится за решеткой с 3 января 2021 года. Полину приговорили к двум годам заключения по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 368 УК РБ («Оскорбление Лукашенко»), ст. 369 («Оскорбление представителя власти»), ст. 364 («Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).

Поддержать политзаключенную можно по адресу: Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк, ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область.

Церемония награждения победителей состоится онлайн 10 декабря 2023 года, начало в 14 часов. Церемония традиционно пройдет 10 декабря, в Международный день прав человека.

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