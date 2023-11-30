Лиз Трасс в США: Конечная цель войны — проигрыш России 30.11.2023, 23:39

Экс-премьер Великобритании прилетела в США, чтобы убедить республиканцев поддержать дальнейшую помощь Украине

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая находится в США, чтобы убедить республиканцев поддержать дальнейшую помощь Украине, считает необходимым проигрыш России для завершения войны.

Об этом Трасс сказала в интервью «Голосу Америки».

По словам британского политика, ее цель визита в США – привлечь внимание к угрозе глобальной демократии со стороны тоталитарных режимов Китая, России и Ирана.

«Украина подверглась незаконному вторжению Владимира Путина. Она очень страдает, но жизненно важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы поддержать Украину в ее победе в войне и убедиться, что Россия проиграет войну», – добавила она.

Экс-премьер Британии напомнила, что Россия уже осуществляла агрессию в 2008 и 2014 годах, после которой ее не привлекали к ответственности. Идею любого соглашения с Владимиром Путиным она назвала «ужасной», поскольку после этого Москва «перегруппируется и вернется с новыми силами».

«Конечная цель – проигрыш России. Конечная цель – полностью вытеснить Россию из Украины. Конечная цель заключается в том, чтобы привлечь Россию к ответственности за ужасные военные преступления в Украине, и чтобы она никогда больше не могла совершать такого рода насилие против своих соседей», – подчеркнула Трасс.

Бывшая премьер-министр Великобритании прилетела в Вашингтон на этой неделе, чтобы заручиться поддержкой скептически настроенных республиканских законодателей для помощи Украине.

По обе стороны Атлантики надеются, что Трасс может помочь убедить консервативную часть Конгресса к активной международной роли, за которую выступают премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».