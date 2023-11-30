В Евросоюзе согласовали 50 млрд евро для Украины 30.11.2023, 23:55

Об этом сообщил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.

Страны Евросоюза согласовали предложение Еврокомиссии поддержать Украину кредитами и грантами на сумму 50 млрд евро в течение следующих четырех лет. Об этом сказал еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, сообщил телеканал Sky News в четверг, 30 ноября.

Указано, что правительства ЕС ведут переговоры о пересмотре долгосрочного бюджета блока после того, как Комиссия предложила, чтобы страны-участницы выделили дополнительные средства в общий бюджет, большинство из которых для Украины.

«Центральное — это поддержка Украины. Это никто не отрицает, даже по масштабу», - сказал Йоханнес Хан.

Напомним, 17 октября Европарламент поддержал инициативу Еврокомиссии по созданию Фонда помощи Украине Ukraine Facility на 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Ukraine Facility предусматривает выделение кредитов на общую сумму 39 млрд евро сроком до 35 лет со льготным периодом до 2034 года. Еще 8 млрд евро — это гранты в пределах Украинской инвестиционной рамки, это финансирование будет поступать через МФО.

Кроме того, программа предусматривает 2,5 млрд евро на гранты, техническую помощь и другие меры поддержки, в т.ч. покрытие процентов по кредитам на 39 млрд евро (ориентировочно 1-1,5 млрд евро), финансирование работ по привлечению РФ к ответственности, а также около 500 млн евро на администрирование самой программы Ukraine Facility.

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