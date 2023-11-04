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Ученые выяснили, как рыба влияет на здоровье сердца

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  • 4.11.2023, 12:47
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Ученые выяснили, как рыба влияет на здоровье сердца

Эффект изучали 10 лет.

Жирные сорта рыбы полезны для здоровья, поэтому их советуют добавлять в рацион каждому, кто заботится о своем самочувствии. Ученые находят больше преимуществ от потребления рыбы и подкрепляют их основательными исследованиями, пишет Medical News.

Как обнаружили связь

Так во время метаанализа различных исследований, опубликованных в период с 2012 по 2023 годы, ученые выяснили положительное влияние употребления рыбы на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Команда ученых выбрала 18 исследований, проведённых в десяти странах. Все они отметили, что частое потребление рыбы риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 8%.

Сколько нужно есть рыбы

Выяснили, что для того чтобы достичь положительного эффекта от потребления рыбы, нужно ежедневно потреблять 50 граммов, или две-три порции в 150 граммов – еженедельно.

«В частности, потребление жирной рыбы, богатой омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, связано со снижением на 12% риска смертельных и несмертельных ССЗ», – говорится в метаанализе, обнародованном медицинском журнале mdpi.

Отмечают, что этот эффект, вероятно, достигается благодаря противовоспалительным свойствам жирных кислот и ее способности снижать агрегацию тромбоцитов.

Есть нюанс

Однако ученые предостерегают, что нужно осторожно относиться к употреблению жареной рыбы. Поскольку способ приготовления может нивелировать пользу рыбы и наоборот стать триггером для риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это объяснено наличием насыщенных жирных кислот в растительном масле, используемом при приготовлении рыбы.

Перспектива исследования

Новые результаты согласуются с уже имеющимися знаниями ученых о потреблении рыбы как профилактической меры против развития сердечно-сосудистых заболеваний. К слову, эти результаты включают и оговорку относительно возможного воздействия загрязняющих воду веществ, таких как ртуть и микропластик.

Ученые отметили, что нужно провести больше комплексных исследований, чтобы точно выяснить взаимосвязь между потреблением рыбы, здоровьем человека и загрязнением окружающей среды.

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