Владислав IV Ваза: как ВКЛ и Польша поставили над Москвой своего царя 5.11.2023, 10:05

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Сын Сигизмунда III вернул нашему государству Смоленск и множество городов на востоке.

Великий князь Литовский и король польский Владислав IV Ваза родился 9 июня 1595 в Кракове. Его родителями были король Речи Посполитой Сигизмунд III Ваза и Анна Габсбургская. Мать Владислава умерла, когда ему было три года, и его воспитанием занималась бывшая фрейлин Анны Габсбургской Урсула Мейерин, пишет vklby.com.

Владислав Ваза получил соответствующее своему положению в обществе хорошее домашнее образование. Он умел читать и писать на немецком, итальянском языках, а также на латыни, однако разговаривал он только на польском языке. Во время учебы он достаточно сильно увлекся живописью и потом, с течением времени стал покровительствовать молодым талантливым художникам.

Будучи претендентом на престол Речи Посполитой, он также имел право на шведскую корону, поскольку был внуком шведского короля Юхана III, а его собственный отец, Сигизмунд III Ваза, некоторое время занимал престол Швеции.

В 1610 году, в Москве, в период так называемого «Смутного времени», бояре, взявшие власть в свои руки после правления Василия Шуйского, предложили стать московским царем Владиславу IV Вазе. Провозгласить-то провозгласили, даже начали чеканить его монету, но он в Москву так и не прибыл, православия не принял и не был венчан на царство. Причиной этой задержки послужило нежелание его отца Сигизмунда III Вазы отпускать сына в Москву, поскольку он сам претендовал на московский трон, но московским боярам этот вариант был неинтересен. В итоге, после всяческих интриг, борьбы за привилегии и политическое влияние семибоярщина была свергнута, а новым московским царем в 1613 году выбрали Михаила Романова.

Владислав IV Ваза всё же попытался с позволения Речи Посполитой вернуть себе уже занятый трон. Набрав 11 тысячную армию, состоявшую из войск ВКЛ и Польши, он отправился военным походом на Москву. Его войска возглавил Великий гетман Литовский Ян Карл Ходкевич, среди сопровождавших Владислава в походе был и канцлер ВКЛ Лев Сапега.

Им удалось дойти до Москвы и они даже осадили ее, но недостаток средств и холодная зима вынудили пойти на мирное соглашение с московским царством. И хотя трон был безвозвратно потерян, зато по Деулинскому мирному соглашение к ВКЛ вернулись ранее захваченные Москвой Смоленск, Стародуб, Торопец, Себеж, Велиж, Дорогобуж, Невель, Красный, Белый, Рославль, Серпейск, Новгород-Северский и ряд других приграничных городов.

В 1621 году Владислав снова отравляется в военный поход и принимает участие в битве под Хотином против турок. Командование своей армией он доверил опытныму и талантливому Великому гетману Литовскому Яну Карлу Ходкевичу.

В 1624-1625 годах Владислав Ваза путешествовал по Европе, учился, изучал военное искусство. В 1626 году он, вернувшись в Речь Посполитую, отправляется на войну со шведами, которая длилась с 1626 по 1629 год.

30 апреля 1632 года умирает отец Владислава король Речи Посполитой Сигизмунд III. В республике двух народов наступил период бескоролевья и попыток выборов нового короля. Спустя полгода 8 ноября 1632 года сейм Речи Посполитой избирает новым королем Владислава IV Вазу и провозглашает его избрание 6 февраля 1633.

За тот период, пока шли выборы нового короля Речи Посполитой, московский царь Михаил Федорович, воспользовавшись моментом, отправил 32-тысячную армию во главе с воеводой Шейном под Смоленск. Сразу штурмом город взять не удалось, и Шейн осадил его. В ответ Владислав Ваза собрал 20-тысячное войско и 25 августа он уже был в семи верстах от Смоленска. Ему удалось окружить армию Шейна, и тот, не сумев прорвать оцепление, спустя полгода принял предложение о капитуляции. 19 февраля 1634 года оставив 123 пушки и бросив к ногам Владислава Вазы все свои знамена, Шейн ушел с оставшимся 8-тысячным войском по московской дороге.

В том же 1634 году, не распуская войска, Владислав IV Ваза отправил их с московских границ на юг, к турецким границам. Эти своевременные действия помогли заключить мир и остановить турецкую армию, которая собиралась вторгнуться на территорию Речи Посполитой. В следующем году, воспользовавшись тем, что Швеция была вовлечена в тридцатилетнюю войну, он подписал со шведами выгодное Штумсдорфское перемирие, по которому ряд ранее завоеванных территорий возвращался к Речи Посполитой.

Во внутренней политике Владислава Ваза стремился получить больше власти над сеймом, магнатами и шляхтой. Однако, в отличие от своего отца, он был веротерпимым и в своих политических интригах и умело пользовался противостоянием протестантов, католиков и православных.

Владислав Ваза был дважды женат. Первый раз он женился в 1637 году на эрцгерцогине Цецилии Ренате Австрийской, которая родила ему двух детей, умерших в раннем возрасте. Сама королева ушла из жизни в 1644 году и была похоронена в Вавельском кафедральном соборе в Кракове.

В 1646 году Владислав женился во второй раз на французской принцессе Марии Луизе де Гонзага де Невер. Но этот брак продлился недолго,. 20 мая 1648 года Владислав IV Ваза умирает. Его сердце и внутренние органы были захоронены в Вильнюсе в капелле Святого Казимира собора Святого Станислава. Наследников после него не осталось.

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