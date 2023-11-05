Ученые нашли рядом с Землей планету с сапфировыми закатами 5.11.2023, 10:43

И объяснили, почему так происходит.

Земля в космосе является «типичной бледно-голубой точкой», полной противоположностью которой выступает Марс, также называемый Красной планетой. Можно было бы предположить, что Земля и Марс выбрали основную цветовую схему придерживаются ее, но все становится с ног на голову, когда дело доходит до закатов, пишет IFLScience.

Всем жителям Земли давно известно, что закаты на нашей планете алые, в то время как на Марсе они скорее бледно-сапфировые. Несмотря на всю противоположность этих палитр они в действительности основаны на одни и тех же научных принципах. По словам исследователей, закаты на Марсе голубые по той же причине, почему наше небо голубое, а закаты красные. Все дело в рассеянии солнечного света на молекулах, составляющих нашу атмосферу.

Несмотря на то, что солнечный свет кажется белым, он состоит из множества волн разной длины, которые мы распознаем как цвета. При этом молекулы и частицы пыли взаимодействуют только с определенными длинами волн. Эти частицы создают цвет, который мы видим, рассеивая определенные части светового спектра.

По словам ученых, атмосфера Красной планеты сильно отличается от земной, как по составу, так и по плотности. Атмосфера Марса очень разреженная, а давление здесь эквивалентно всего 1% земного. Фактически, чтобы испытать столь низкое давление на Земле, необходимо подняться на высоту около 30 километров. Кроме того, атмосфере Красной планеты чрезвычайно не хватает кислорода и азота.

Исследования также показали, что марсианская атмосфера состоит из углекислого газа и содержит невероятное количество пыли. Именно эта мелкая пыль и рассеивает красный свет, поэтому небо на Марсе кажется красноватым, пропуская синий свет. На Земле все обстоит совсем наоборот: синий свет отражается от молекул воздуха, придавая ему характерный оттенок, а на закате и рассвете преобладают более длинные волны.

Когда Солнце появляется над горизонтом, свету приходится преодолевать большее расстояние в атмосфере, а потому он рассеивается сильнее. В результате остается лишь цвет, который мы видим. На Земле во время восходов и закатов у нас преобладает палитра красных цветов, которая усиливается пеплом вулканов и пылью пожаров. В то же время восходы и закаты на Марсе имеют более холодный синий оттенок.

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