Большая колонна военной техники с бело-красно-белыми флагами подошла к белорусской границе 15 5.11.2023, 12:51

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Со стороны Ровненской области Украины.

В Ровненской области Украины, недалеко от границы с Беларусью, заметили большую колонну военной техники с бело-красно-белыми флагами.

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

«На Ровенщине местные встретили большую колонну военных внедорожников с белорусскими флагами и символикой.

Но есть нюанс.

Флаги бело-красно-белые, в традиционных цветах той Беларуси, которая однажды сбросит режим Лукашенко и внутренней оккупации», — написал Цаплиенко.

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