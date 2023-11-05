Большая колонна военной техники с бело-красно-белыми флагами подошла к белорусской границе

Большая колонна военной техники с бело-красно-белыми флагами подошла к белорусской границе15
- 5.11.2023, 12:51
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Со стороны Ровненской области Украины.
В Ровненской области Украины, недалеко от границы с Беларусью, заметили большую колонну военной техники с бело-красно-белыми флагами.
Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.
«На Ровенщине местные встретили большую колонну военных внедорожников с белорусскими флагами и символикой.
Но есть нюанс.
Флаги бело-красно-белые, в традиционных цветах той Беларуси, которая однажды сбросит режим Лукашенко и внутренней оккупации», — написал Цаплиенко.