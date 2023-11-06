Белорусский офицер: Нас все еще могут отправить на войну 6.11.2023, 12:49

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иллюстративное фото

Угроза остается реальной.

Вооруженные силы РФ останутся на территории Беларуси еще на неделю: «учения» на полигонах в очередной раз продлили от 6 ноября до 12 ноября. «Учения» идут уже 80 недель. Что происходит на белорусских полигонах?

Об этом сайт Charter97.org спросил белорусского офицера на правах анонимности:

— Российские военные продолжают находиться на территории Беларуси. Их много в Мозыре, Барановичах, Вилейке. Совместные учения продляют именно для того, чтобы легализировать их пребывание там.

Что касается «учений» белорусских военных, это клоунада. Однако с отдельными частями проводят занятия «вагнеровцы». Знаю, что наемники занимались с внутренними войсками, офицерами, снайперами.

Не знаю, чему они научили наших вояк, но «вагнеровцы» приносят больше проблем.

— Почему?

— Из того, что я слышал, «вагнеровцы» смеются над уровнем подготовки наших военных, всячески оскорбляют, используя тюремный жаргон, свои АУЕшные штучки.

Второй момент — они себе многое позволяют. На уровне слухов была история, что пьяные «вагнеровцы» угрожали автоматом ГАИшнику, который остановил их на дороге.

— Как вы прокомментируете СМС-повестки, которые ввели в Беларуси?

— В Генштабе уже говорили, что это нововведение станет обязательным к исполнению в военное время.

Думаю, что людей хотят запугать, загнать в казарму, постоянно напоминать о войне. Сейчас же вся пропаганда строится на том, что на нас «кто-то готовится напасть», а «Лукашенко всех спасает».

Однако это нововведение показывает, что именно по вине Лукашенко белорусов все еще могут отправить на войну.

Есть разговоры, что белорусская армия еще может быть задействована, если Россия попробует повторить поход на Киев. Да, это маловероятно, но пока у власти Лукашенко, эта угроза остается.

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