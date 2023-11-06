Внутри Земли ученые обнаружили остатки другой планеты 1 6.11.2023, 20:07

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Она находится под Африкой и Тихим океаном.

Массивные аномалии в мантии Земли, известные как крупные области с низкой скоростью сдвига, на самом деле являются остатками планеты Тейя. К таким выводам пришли ученые из Университета штата Аризона, Калифорнийского технологического института и Даремского университета (Великобритания). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Выводы экспертов основаны на методах гидродинамического моделирования и исследования 2019 года, которое показало: столкновение с другой планетой должно было привести к расслоению мантии на глубине примерно 1300 километров. Верхний слой представлял собой океан или магмы, образовавшийся в результате интенсивного перемешивания материала первичной Земли (Геи) с веществом Тейи. Более твердый нижний слой сохранил первоначальный состав. По словам ученых, количество вещества Тейи, попавшего внутрь Земли, составляет 1,6-2% массы самой Земли.

Со временем расплавленный слой затвердевал, а некоторые его части тонули и накапливались на границе ядра и мантии Земли, где сохранялись в течение 4,5 миллиарда лет.

Ранее ученые с помощью сейсмического картографирования недр Земли выявили две большие аномальные области на границе мантии и ядра, названные крупными областями с низкой скоростью сдвига — они находятся под Африкой и Тихим океаном и достигают в поперечнике несколько тысяч километров, занимая 6% объема всей Земли.

Также ученые отмечают: в основе исследования лежит гипотеза, что столкновение Земли с Тейей привело к появлению Луны. Выводы основаны на сходстве пород Луны с породами Земли. Этот факт, считают эксперты, является прямым доказательством того, что часть земных пород попала в космос именно во время глобального катастрофического события. Кроме того, столкновением планет объясняются и другие загадки существования жизни на Земле, - например, появление огромного количества воды и большие размеры земного ядра.

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