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Момент удара по новейшему кораблю ЧФ РФ «Аскольд» в Керчи попал на видео

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  • 6.11.2023, 22:01
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Момент удара по новейшему кораблю ЧФ РФ «Аскольд» в Керчи попал на видео

Корабль получил серьезные повреждения.

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, зафиксирован момент ракетного удара Воздушных сил ВСУ по малому ракетному кораблю России «Аскольд» (проект 22800 «Каракурт») на судостроительном заводе в оккупированной Керчи.

Ранее Стратком ВСУ подтвердил, что корабль получил серьезные повреждения и, вероятно, не подлежит ремонту. Там отметили, что речь о самом «свежем» корабле проекта «Каракурт» с технологией стелс.

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