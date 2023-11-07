Китай исключил Россию из разработки конкурента самолетам Boeing и Airbus 7.11.2023, 4:59

Пекин продвигает самолет как исключительно китайскую разработку.

Китай окончательно исключил российских партнеров из проекта лайнера CR929, конкурирующего с самолетами производства Boeing и Airbus, пишет South China Morning Post.

В частности, китайский разработчик самолета – Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) – больше не указывает Россию среди участников проекта и продвигает самолет как исключительно китайскую разработку.

Вице-президент COMAC Эти Сюэфэн на конференции Китайской ассоциации авиатранспорта на прошлой неделе заявил о «прогрессе» в разработке лайнера и переходе к этапу разработки «детализованного дизайна», не упомянув Россию.

О России как партнере также не упоминали во время официального запуска спецлаборатории для CR929 в сентябре. COMAC тогда заявляла о достижениях «технологической самообеспеченности» Китая и «независимых инновационных возможностях». Об участии в проекте российской Объединенной авиастроительной корпорации, которая изначально должна была создать планер и хотела поучаствовать в разработке двигателей, также не упоминали.

На авиасалоне во французском Ле-Бурже летом 2023 новый самолет также был представлен как собственная китайская разработка, хотя даже аббревиатура лайнера CR должна была символизировать страны — участницы проекта (C — China, Китай; R — Russia, Россия). Теперь R исключили из названия самолета и COMAC продвигает его как C929.

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