«Аскольд» превратили в груду металлолома: как сейчас выглядит «новейший» корабль РФ 5 7.11.2023, 9:02

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После удара двух крылатых ракет SCALP судно восстановлению не полежит.

Вечером 4 ноября, в 17:20, Украина ударила двумя крылатыми ракетами SCALP-EG по малому ракетному кораблю «Аскольд» проекта 22800 «Каракурт» войск РФ. Вследствие попадания у корабля повреждены носовая часть, а также установки вертикального пуска ракет «Калибр-НК», которыми Россия бьет по Украине.

Об этом сообщил Telegram-канал «Досье Шпиона», который ведет сотрудник одной из специальных служб. Там уточнили, что поврежденный катер принадлежит 41-й Севастопольской бригаде ракетных кораблей и катеров Черноморского флота ВМФ РФ (в/ч 72165, Севастополь).

По данным источника канала, экипаж «Аскольда» официально не пострадал – они успели эвакуироваться после того, как была объявлена воздушная тревога.

Что же касается судостроительного завода «Залив», который также был поражен ракетами в тот вечер, пятеро его сотрудников пропали после удара. Связь с ними отсутствует, а местонахождение персонала неизвестно.

Управление стратегических коммуникаций аппарата Главкома ВСУ сообщает, что повреждения корабля «Аскольд» настолько значительны, что, вероятно, ремонту и восстановлению он уже не подлежит. «По имеющейся информации, корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту», – отмечено в сообщении.

В сети также распространились кадры момента удара по российскому катеру, а также его последствия, на которых можно рассмотреть повреждения, которые получил «Аскольд».

«27-го ноября должна была состоятся официальная передача и взятие на вооружение малого ракетного корабля «Аскольд» Военно-морскому флоту РФ. Видимо, мероприятие отложено на неопределенный срок», – отмечает автор канала.

Напомним, что 4 ноября Украина атаковала военные объекты РФ в Керчи в оккупированном Крыму. Ракеты попали в судостроительный завод «Залив» и ракетный катер проекта «Каракурт».

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