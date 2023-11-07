План Путина с нотками шизофрении 7 Виталий Портников

7.11.2023, 12:57

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Глава РФ пытается странно закончить «карьеру».

Агентство Reuters сообщило, что Путин окончательно решил баллотироваться на президентских выборах в России в 2024 году. С точки зрения российского законодательства, это позволит Путину оставаться у власти по крайней мере до 2030 года.

В этом сообщении нет большой сенсации. Если Владимир Путин не планировал оставаться у власти, а думал передать ее какому-то наследнику, то не менял бы конституцию России и не «обнулял» бы свои предыдущие сроки пребывания у власти.

Ведь после первых двух сроков Путин не пошел на ревизию конституции, а согласился с избранием президентом России своего ближайшего соратника Дмитрия Медведева, который впоследствии вернул Путину возможность баллотироваться на пост президента без нарушения закона.

Так могло произойти и сейчас. Однако, несмотря на тесные отношения с окружающими, у Путина есть все основания не доверять ни одному из тех, кто может вместо него стать президентом. С момента, когда Путин мог согласиться с избранием Медведева, а сам переместиться на позицию премьер-министра России, прошел новый политический цикл.

В авторитарном государстве Путин мог быть уверен, что должность премьера гарантирует ему возможность возвращения к власти, а в тоталитарном у президента настолько много возможностей, что Путин не может быть уверен в своей безопасности. Также не стоит забывать о возрасте, ведь сейчас Путин может пойти на политическую пенсию, что создаст серьезные проблемы с безопасностью и сохранением денег для всей его семьи и ближайшего окружения.

Следовательно, Путин собирается управлять Россией вечно. Это логика развития любого тоталитарного политического режима.

Гораздо интереснее то, что себе планирует Путин на период до 2030 года. Главным политическим планом президента России является возвращение его страны к границам Советского Союза в 1991 году. Планы такого возвращения составляли ФСБ и администрация президента задолго до принятия окончательного решения о баллотировании Путина. Некоторые из этих планов журналисты опубликовали уже после начала войны между Россией и Украиной.

Согласно плану, все бывшие советские республики должны избавиться от своего суверенитета. Восток и Юг Украины и, возможно, большая часть Казахстана должны войти непосредственно в Россию. Другие территории должны быть в начале объявлены частями союзного государства, прообраз которого уже существует между Россией и Беларусью. Впоследствии страны должны стать частью единой России, которая возникнет из этого так называемого союзного государства. То есть независимые страны должны превратиться в автономии в составе России.

Путин хотел стать президентом такого государства уже в 2030 году. Поэтому в 2024 году у него могут быть последние президентские выборы именно в такой роли, а в 2030 году политик будет баллотироваться на пост президента этого союзного государства, а голосовать тогда будут избиратели со всех присоединенных к России территорий.

Окончить свою карьеру Путин хотел бы в качестве главы восстановленного Советского Союза, который может иметь сферу влияния в Центральной Европе и Азии.

В этих планах есть элементы шизофрении. Однако именно такая шизофрения позволила Путину одобрить решение об аннексии Крыма и начать войну с Украиной в 2022 году. Именно эта шизофрения приведет Путина к войнам на территории постсоветского пространства с другими бывшими советскими республиками. Она может привести к экзистенциальной катастрофе, которая станет третьей мировой войной с использованием ядерного оружия. Это также может быть одним из реальных итогов правления Путина. Ради цели Путин готов пойти на любые жертвы.

Как сделать так, чтобы планы российского руководителя так и остались у него в голове? Это зависит от того, как закончится война в Украине. Если цивилизованному миру удастся остановить эту войну, это затормозит все имперские планы Путина. Очевидно, что имперское государство без Украины не нужно Путину и подавляющему большинству россиян. Многое в политической биографии Путина и судьбы его государства сейчас решается на российско-украинском фронте.

Если Украине удастся выжить и отстоять свою государственность – это будет означать геополитическое поражение Путина и неважно, сколько времени он будет занимать пост президента России. Если Путин воплотит в жизнь свои планы войны на истощение Украины, то это будет означать автоматическую возможность продолжения его экспансии на все территории бывшего СССР с неизбежным столкновением с Западом в гораздо более масштабном конфликте, чем мы можем представить сегодня.

Так что от здравого смысла, который проявят руководители цивилизованного мира, зависит выживание нашего континента в ближайшем будущем.

Виталий Портников, youtube.com

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