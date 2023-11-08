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В Польше придумали необычный шоколад

  • 8.11.2023, 11:24
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В Польше придумали необычный шоколад

Он полезен для профилактики остеопороза.

Исследователи из Силезского медицинского университета в Сосновце (Польша) создали шоколад для людей, подверженных риску остеопороза.

Остеопороз — болезнь, которая характеризуется постоянной потерей костной массы, что приводит к повышенной хрупкости костей. В результате можно получить серьезный перелом даже после незначительной травмы или падения. Во всем мире более 20% женщин и более 6% мужчин старше 50 лет страдают остеопорозом.

Польский шоколад содержит витамины D3, K2 и кальций, который обычно назначают людям, подверженным этому заболеванию. Эти витамины и микроэлементы не меняют вкус сладости и содержатся в достаточном количестве, чтобы действительно оказывать профилактический эффект. Кроме того, ученые создали для плиток специальную упаковку, которая защищает важные ингредиенты от распада.

Сейчас в университете работают над тем, чтобы запустить разработку в массовое производство.

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