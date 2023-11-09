СМИ: Координаты «Аскольда» слил командир малого ракетного корабля РФ «Ингушетия» 2 9.11.2023, 11:00

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Названа сумма, за которую российский офицер флота согласился это сделать.

Координаты расположения российского корвета «Аскольд» слил командир малого ракетного корабля «Ингушетия» 41 бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ ВМФ ВС РФ Александр Ермоленко, сообщает телеграм-канал «Крымский ветер».

Сам Александр Ермоленко (в.ч. 72165, Севастополь) коренной крымчанин из Севастополя.

За эту информацию должен был получить только 1000 долларов, но сторговался до 1500.

Именно под руководством Ермоленко экипажем малого ракетного корабля «Ингушетия» производились пуски крылатых ракет «Калибр» по гражданским объектам на территории Украины.

Причиной сотрудничества с ВСУ могли стать кошмары, в которых его преследовали погибшие от ударов мирные жители Украины.

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