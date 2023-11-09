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Сегодня Виктору Бабарико исполняется 60 лет

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  • 9.11.2023, 11:16
Сегодня Виктору Бабарико исполняется 60 лет

Это уже четвертый день рождения, который политзаключенный встречает в тюрьме.

Сегодня исполняется 60 лет политзаключенному, экс-главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико.

Его задержали в 2020 году вместе с сыном Эдуардом, когда они направлялись в ЦИК, чтобы сдать собранные подписи.

В 2021 лукашенковский суд приговорил бизнесмена к 14 годам усиленного режима.

В ночь с 24 на 25 апреля Бабарико в состоянии средней тяжести был доставлен в новополоцкую больницу. Сообщалось, что в тюрьме его сильно избили. После этого никакой информации о состоянии здоровья Виктора не поступало.

Это уже четвертый день рождения, который Бабарико встречает в тюрьме.

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