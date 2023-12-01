Брестчанин провел экскурсию по Брестской крепости и попал на штраф
- 1.12.2023, 4:43
Лукашисты посчитали экскурсию нелегальной.
Житель Бреста получил штраф за нелегальную экскурсию по Брестской крепости. Подробности рассказали в эфире местного телеканала.
Административное дело рассматривалось в помещении Брестского государственного университета. Понаблюдать за процессом пригласили студентов.
— [Мужчина], не являющийся работником мемориального комплекса «Брестская крепость — герой» оказывал экскурсионные услуги физическим лицам. В своих пояснениях указал на то, что граждане, которые передвигались с ним по Брестской крепости, являются его родственниками. Однако предоставить данные, с помощью которых можно было бы идентифицировать данных граждан не предоставил, — зачитала в суде представитель налоговой инспекции.
В итоге мужчину признали виновным в незаконной предпринимательской деятельности и назначили 30 базовых величин штрафа (1110 рублей). После процесса брестчанин рассказал сотрудникам телеканала, что является безработным. Решение суда он оспаривать не намерен.
— Единственное, хотелось бы задать вопрос все-таки: какие имеют права жители города Бреста, которые хотят провести своих родственников или друзей по Брестской крепости, — прокомментировал вердикт мужчина.
В эфире ТРК Брест рассказали, почему экскурсии по мемориалу могут проводить только сотрудники Брестской крепости — якобы «в противном случае существует риск, что туристы получат искаженную информацию об исторических событиях».