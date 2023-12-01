закрыть
1 декабря 2023, пятница, 4:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Брестчанин провел экскурсию по Брестской крепости и попал на штраф

  • 1.12.2023, 4:43
Брестчанин провел экскурсию по Брестской крепости и попал на штраф

Лукашисты посчитали экскурсию нелегальной.

Житель Бреста получил штраф за нелегальную экскурсию по Брестской крепости. Подробности рассказали в эфире местного телеканала.

Административное дело рассматривалось в помещении Брестского государственного университета. Понаблюдать за процессом пригласили студентов.

— [Мужчина], не являющийся работником мемориального комплекса «Брестская крепость — герой» оказывал экскурсионные услуги физическим лицам. В своих пояснениях указал на то, что граждане, которые передвигались с ним по Брестской крепости, являются его родственниками. Однако предоставить данные, с помощью которых можно было бы идентифицировать данных граждан не предоставил, — зачитала в суде представитель налоговой инспекции.

В итоге мужчину признали виновным в незаконной предпринимательской деятельности и назначили 30 базовых величин штрафа (1110 рублей). После процесса брестчанин рассказал сотрудникам телеканала, что является безработным. Решение суда он оспаривать не намерен.

— Единственное, хотелось бы задать вопрос все-таки: какие имеют права жители города Бреста, которые хотят провести своих родственников или друзей по Брестской крепости, — прокомментировал вердикт мужчина.

В эфире ТРК Брест рассказали, почему экскурсии по мемориалу могут проводить только сотрудники Брестской крепости — якобы «в противном случае существует риск, что туристы получат искаженную информацию об исторических событиях».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс