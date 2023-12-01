Лукашисты получили огромный убыток во внешней торговле 1.12.2023, 8:44

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Импорт превысил экспорт на $218,9 миллионов.

После сентябрьского профицита внешняя торговля товарами в октябре снова была дефицитной. Импорт превысил экспорт на 218,9 млн долларов.

На это указывают данные Белстата.

Общий объем дефицита внешней торговли товарами по итогам десяти месяцев вырос до 2,26 млрд долларов. В прошлом году в январе-октябре экспорт превышал импорт на 548,8 млн долларов.

В октябре экспорт товаров из Беларуси составил 3,6 млрд долларов, что на 0,7% больше, чем за год до этого. Импорт при этом вырос на 2,9% до 3,82 млрд долларов.

Октябрьский экспорт в страны СНГ сократился на 11,6% до 2,286 млрд долларов. Импорт при этом вырос на 4% до 2,26 млрд долларов. В торговле с остальными странами зафиксирован прирост экспорта на 32,6% до 1,3 млрд долларов, а импорта – на 1,2% до 1,56 млрд долларов.

В целом в январе-октябре беларусский экспорт вырос на 7,2% до 33,1 млрд долларов, а импорт – на 16,6% до 35,41 млрд долларов.

Поставки товаров в страны СНГ по итогам 10 месяцев выросли на 8,45% до 22,55 млрд долларов, импорт из этого региона увеличился на 1,3% до 19,54 млрд долларов.

За пределы СНГ по итогам десяти месяцев было отправлено на 4,7% больше товаров на сумму 10,6 млрд долларов. Импорт при этом подскочил на 43,2% до 15,87 млрд долларов.

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