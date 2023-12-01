У россиян на фронте появилась неожиданная проблема 1 1.12.2023, 8:53

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Стало известно, почему резко возросли потери оккупантов.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что последние несколько дней у россиян наблюдаются серьезные потери. Кроме того, враг жалуется на их минные поля и отсутствие карт.

В эфире «24 Канала» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, почему жалуются россияне.

Российская карта минных полей

По словам военного эксперта, российское руководство не дает карты минных полей, ведь они их не имеют. В этом проблема.

«При минировании каждое подразделение не имеет карты, а имеет тропу. Именно поэтому им нужна карта троп, а не карта минных полей. При этом с тропы сходить нельзя, даже если очень хочется.

Когда подразделение идет и заходит другое – никто никакой карты минных полей не передает. Ее просто не существует. А карту троп – передать невозможно. Можно только провести по этой тропе, показывая как проходить, на что ориентироваться, куда можно становиться, а куда нет. Этого не происходит», – рассказал Роман Свитан.

«Россияне от испуга минируют все – там мина на мине и еще сверху минами накрыто. Соответственно следующее подразделение попадает в такую интересную проблему. Их заводят на позицию, бросают и говорят: «Никуда выходить нельзя, ведь вокруг мины. Карты минных полей нет. Сидите на позициях». Все», – добавил военный эксперт.

Попытки россиян захватить Авдеевку

Роман Свитан отметил, что теми силами, которые есть у россиян, их попытка окружить Авдеевку обречена на провал. Для того чтобы окружить авдеевский гарнизон, ширина охвата должна быть в 2 раза больше, чем ширина самого укрепрайона.

«У нас там больше 10 километров в районе Авдеевки. Следовательно, они должны создать, как минимум, километров с 12 и двигаться на полуохват», – подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что у россиян вместо этого ширина 3 – 4 километра. Это означает, что она простреливается со всех сторон и будет отсекаться.

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