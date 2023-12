Завещание Киссинджера Андрей Пионтковский, kasparov.ru

Появилась прекрасная возможность его выполнить.

Звездный час Генри Киссинджера – его тайная поездка в Пекин в июле 1971 года для встречи с премьером КНР Чжоу Эньлаем, на которой они договорились о визите Президента США Никсона в Китай в феврале 1972 года. Без преувеличения можно сказать, что на встрече Никсона и Мао была решена судьба III мировой ( холодной) войны. США и КНР оформили на ней свой военно-политический союз, и СССР был обречен. Он просто пробарахтался в своем бессмысленном застое еще два десятилетия.

Но сегодня, прощаясь с великим политиком, которого я имел честь знать лично, я думаю, прежде всего, о другом его интеллектуальном подвиге, который он совершил на пороге своего столетия.

Последние лет тридцать своей жизни Киссинджер посвятил упрямой борьбе против расширения НАТО, а в том, что касается Украины, настойчиво проповедовал ее «финляндизацию». Абсолютно органичная для него лично прагматичная или циничная, если хотите, позиция. Старик хотел повторить свою гениальную комбинацию 70-х годов прошлого столетия, перевербовав на этот раз на свою сторону РФ в грядущем столкновении США с Китаем. Естественно, для этого необходимо было учитывать разнообразные «озабоченности» кремлевских правителей.

В 2022 году Киссинджер радикально изменил свою позицию:

«Ukraine has become a major state in Central Europe for the first time in modern history. Aided by its allies and inspired by its President, Volodymyr Zelensky, Ukraine has stymied the Russian conventional forces which have been overhanging Europe since the second world war.

This process has mooted the original issues regarding Ukraine’s membership in Nato. Ukraine has acquired one of the largest and most effective land armies in Europe, equipped by America and its allies. The alternative of neutrality is no longer meaningful, especially after Finland and Sweden joined NATO».

«Украина впервые в современной истории стала ведущим государством в Центральной Европе. С помощью своих союзников и вдохновленная своим президентом Владимиром Зеленским, Украина поставила в тупик российские обычные вооруженные силы, которые угрожающе нависали над Европой со времен Второй мировой войны.

Этот процесс снимает ряд традиционных вопросов относительно членства Украины в НАТО. Украина получила одну из самых больших и эффективных сухопутных армий в Европе, оснащенную Америкой и ее союзниками. Альтернатива нейтралитета больше не имеет смысла, особенно после вступления Финляндии и Швеции в НАТО».

Я читаю эти слова Киссинджера как политическое завещание выдающегося мыслителя политикам Запада, в котором чувствуется и личная ответственность автора за прискорбные годы «учета озабоченностей».

Юбилейный Вашингтонский саммит НАТО даст прекрасную возможность выполнить Завещание Киссинджера. Будущие историки справедливо будут говорить тогда об этом уникальном человеке как архитекторе Победы Запада над силами Тьмы в III и IV мировых войнах.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

