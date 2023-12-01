Белорусы получили возможность покупать квартиры дешевле – но есть подвох 1 1.12.2023, 10:00

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Агентства недвижимости уже нашли новые лазейки.

В начале ноября вступило в силу постановление Совмина № 754 «О тарифах на риелторские услуги». Документ долгожданный и радостный для покупателей: наконец-то они могут не платить агентствам недвижимости лишние деньги, пишет tochka.by. Но что на практике?

За нарушение – закрытие агентства

Дабы избегнуть вариаций трактовок, приводим ключевое из этого документа, который запрещает риелторам брать деньги одновременно и с продавца, и с покупателя.

«Оплата риелторских услуг по содействию при заключении, исполнении, прекращении договоров купли-продажи объектов недвижимости осуществляется продавцом объекта недвижимости. Оплата одной и той же риелторской услуги, оказываемой в отношении одного и того же объекта недвижимости, обеими сторонами сделки с этим объектом, являющимися потребителями услуг данной риелторской организации, не допускается», – сказано в постановлении Совмина.

Почему понадобилось 15 лет, чтобы переделать собственное постановление, на которое массово жаловались белорусы?

Как рассказала независимый эксперт рынка недвижимости Наталья Литовская, Минюст много лет подряд предупреждал агентства недвижимости (АН), что нельзя за одни и те же услуги брать деньги и с покупателя, и с продавца. Что нельзя принуждать покупателя к заключению договора.

«Агентства регулярно наказывались за понуждение к заключению договора. Но разъяснения на некоторые агентства (отмечу: не на все!) не действовали, и они продолжали брать деньги с обеих сторон сделки. Так что теперь мы имеем постановление, в котором четко прописано: так делать нельзя, и прописана жесткая ответственность за нарушение», – пояснила эксперт рынка недвижимости.

Что же грозит ушлым риелторам?

Если раньше их могли лишь пожурить, то сейчас за нарушение АН накажут лишением лицензии. Автоматически.

«Приняли превентивные меры»

Казалось бы, покупатели должны радоваться: теперь они смогут сэкономить немалые деньги и пустить 60–90 базовых величин на ремонт, если он нужен, или с размахом отметить новоселье. Кроме того, в постановлении четко расписаны тарифы на ту или иную услугу.

Но не так все просто…

«Добросовестные агентства предлагали покупателю свои услуги, а не навязывали, так как договор с АН является страховкой от «Белгосстраха», которая защищает покупателя от любых ошибок риелторов», – объясняет эксперт.

По словам Литовской, часть покупателей сами хотят заплатить: за проверку истории квартиры, за сбор справок о продавце из диспансеров.

«По факту покупатели оплачивали другую услугу, которую им предоставляло АН, нежели продавец. Просто в постановлении эта услуга называлась одинаково и для покупателя, и для продавца», – пояснила она.

Отметим, что о грядущем изменении условий игры риелторы знали. И старались внести в него коррективы, предлагая расширить перечень оказываемых услуг.

Они предлагали включить в список услуги по «проверке истории объекта», «сопровождению покупателей с кредитными средствами, при покупке объектов в лизинг», «использованию материнского капитала», «снятию с регистрации бывших собственников», «освобождению объекта», «контролю за оплатой коммунальных платежей бывшими собственниками» (последние два – вовсе анекдотичны). Но эти предложения Совмином не были учтены.

"Да, организации риелторов просили Минюст разработать отдельные названия и тарифы по услугам для покупателя и продавца. Ведь, по сути, и услуги-то требуются разные. Для продавца – чисто технические: по подготовке документов и по согласованию условий сделки. Для покупателя – принципиально другие: та же проверка истории, изучение рисков, связанных с личностью продавца. Жаль, что риелторские организации не услышали», – отметила Наталья Литовская.

Впрочем, белорусы массово жаловались именно на те агентства, которые препятствуют заключению сделки, если покупатель не хотел платить им пресловутые 60 базовых, а то и вовсе 90 (а это немалые деньги – от Br2220 до Br3330, а по актуальному курсу это почти $1100).

«Такое поведение было непорядочно прежде всего по отношению к продавцу – своему клиенту: есть покупатель, который увидел рекламу в интернете, позвонил, а АН квартиру не продает, если не заключить с ним договор. Риелторы могли перестать брать трубку и даже заявить, что квартира продана или снята с продажи. А продавец даже не в курсе, что сделку с живым покупателем сорвал его же агент», – рассказала Литовская.

Теперь этого вымогательства не будет? Не факт…

Нынче АН не имеют права понуждать покупателя платить за услуги. Но зная о грядущем изменении ситуации (точнее – запрете и наказании в виде лишения лицензии), те самые не слишком порядочные риелторы сделали хитрый ход. Теперь они крайне настойчиво «предлагают» заказать те же услуги у своих «партнеров».

«Особо изобретательные владельцы агентств заранее создали «партнерские организации», фактически раздербанив свое юрлицо на два. И продолжат понуждать покупателей платить «партнерам», – огорошила Литовская.

Риелторский произвол непобедим?

Как с этим бороться? Очень непросто. Ведь если потенциальному покупателю сильно понравились квартира и цена, то даже угроза уплаты 60 базовых за фактическое вымогательство им может быть воспринята как неизбежное зло.

«Мне уже написал покупатель, которому в одном из агентств прямо сказали: вы эту квартиру не купите, если не заключите с нашим партнерским агентством соглашение на оказание услуг. И он просил не называть агентство, чтобы не сорвали сделку, готов был оплатить», – поделилась подробностями эксперт.

Напомним, самые наглые агентства брали с покупателя даже не 60, а 90 базовых, впихивая в эту «услугу» то, чего там быть не должно, и вполне вероятно продолжат эту порочную практику с помощью «партнерских» АН.

«В договорах с покупателем фигурировали «осмотр квартиры», «согласование условия сделки», «подготовка технических документов» – но без техпаспорта нельзя совершать сделку, и это забота исключительно продавца, как и «подготовка документов для БТИ», – они готовятся опять же для продавца», – пояснила независимый эксперт рынка недвижимости.

Теперь для того, чтобы закрыть лавочку с «партнерскими» агентствами, необходимо разработать схему, по которой сделка будет совершаться как минимум по большей части в электронном виде. Приняв для этого еще один правовой акт, в котором будет четкий, понятный и исчерпывающий перечень документов и описанный механизм проведения сделки.

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