Решающий момент контрнаступления: эксперт раскрыл ключевую слабость россиян 1 1.12.2023, 10:09

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Ситуация на главном направлении может развиваться по двум сценариям

Активные боевые действия на фронте могут продолжаться и в зимний период. Однако, все будет зависеть от развития событий на Левобережье Херсонщины. Об этом в интервью «Главреду» рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Появившийся там плацдарм я называю «плацдармом надежды». Потому что это направление позволяет нам вести наступательные действия, и пока мы это способны делать, можно сказать, что контрнаступление в этом году еще не завершено», - отмечает Мусиенко.

По мнению эксперта, ситуация на этом направлении может развиваться по двум сценариям.

«Первый - мы расширяем плацдарм, уменьшаем возможности для логистики врага из оккупированного Крыма и жмем дальше. У противника возникают проблемы, а мы продолжаем работать и зимой. Главное - чтобы партнеры оказывали поддержку. Второй - нас останавливают, мы сохраняем определенный незначительный плацдарм на левобережье и продолжаем давить рейдами. Боевые действия перейдут в позиционную фазу, но я не думаю, что наши войска будут стоять на месте и воевать только позиционно. Будут действовать малые группы и наноситься удары по логистике врага. Будет «беспокоящий огонь» и постоянное давление на противника», - заключает эксперт.

По его словам, сейчас многое будет зависеть от ситуации на левобережье Херсонщины, ведь если ВСУ удастся развить свой успех, это многое изменит.

«Наши партнеры пересмотрят ситуацию - наступление станет для них стимулом обеспечивать Украину поддержкой. К тому же от левобережья Херсонщины до Крыма всего 70 километров. Если враг будет отодвинут, у него возникнут проблемы с логистикой. Ситуация для россиян станет сложнее, а Крым окажется под большей угрозой. Поэтому именно на левобережье сейчас многое решается», - резюмировал Александр Мусиенко.

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