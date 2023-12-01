«Вашингтон» Протаса выиграл у «Анахайма» в НХЛ 1.12.2023, 10:44

Белорусский нападающий завершил встречу с показателем полезности «+1».

«Вашингтон» на выезде выиграл у «Анахайм» со счетом 5:4. Белорусский нападающий Алексей Протас играл в третьем звене, сообщает sport5.by.

В итоге Протас сыграл 13:43, нанес 1 бросок, выиграл единственное вбрасывание, совершил 1 перехват, завершил встречу с показателем полезности «+1».

Игрок «Вашингтона» Том Уилсон забросил три шайбы, еще по разу в составе «Вашингтона» отличились Манта и Дауд. У Овечкина ассистентский дубль.

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