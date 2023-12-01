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Зачем его туда позвали?

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 1.12.2023, 10:55
  • 4,918
Зачем его туда позвали?

Лавров устроил клоунаду на заседании ОБСЕ.

После приглашения Лаврова в Скопье, на заседание министров иностранных дел стран ОБСЕ и сделанных им там заявлений, встает только один вопрос: «Зачем его туда позвали?»

Первый и главный вопрос – что вообще делает в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе государство, которое с 2014 года и с 24 февраля развязало боевые действия на территории европейской страны? Как вообще можно сидеть с представителем этого государства за одним столом?

Приехав в гости, Лавров издевательски объявил в Скопье, что ОБСЕ находится «в плачевном состоянии», а ее перспективы «остаются неясными».

Далее Лавров заявил: «Суть позиции Запада: наплевать, что там подписали наши президенты и премьеры в ОБСЕ, юридические гарантии безопасности может предоставить только НАТО. Так относится группа во главе с исключительной державой к нашей уже явно не уважаемой ими организации».

Вы в ОБСЕ именно это хотели услышать? Неясно было, что нечто подобное Лавров и будет говорить? Как вам там? Удалось приблизиться к миру в Украине через визит Лаврова? Приглашать его – только потворствовать злу.

Единственный ответ Лаврову можно было бы дать словами песни Высоцкого: «А ему говорят: «Не шибко тут! Выйди, вон, из дверей!»

Надеемся, что после этого представления Лаврова, его больше никуда в Европу не позовут. Для этого персонажа отличные партнеры по переговорам – это ХАМАС, Хезболла и Талибан. С этими «вменяемыми» у него куда больше согласия, чем с европейцами. Они говорят на одном языке.

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