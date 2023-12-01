Симоньян похвасталась подделками Gucci и машиной из Китая 4 1.12.2023, 11:08

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Маргарита Симоньян

Пропагандистка заявила, что принципиально покупает пиратские изделия.

Топ-пропагандистка РФ Маргарита Симоньян радуется, что теперь россиянам приходится ездить на некачественных китайских автомобилях и носить подделки известных западных брендов, пишет УНИАН.

Как заявила Симоньян в одной из пропагандистских программ, ее семья якобы недавно купила китайское авто и очень довольна его комфортом. Более того, сама пропагандистка якобы носит «отшитые в Китае туфли «Gucci».

«Мы сейчас купили совершенно чудесную китайскую машину, невероятную, во много-много раз дешевле тех, которые мы раньше покупали немецкие. Цены намного ниже европейских. Я купила себе три пары туфель «Gucci» - чудесные. Где-то в том же Китае сшиты, а надеюсь что у нас. Подделки, разумеется. Я принципиально теперь покупаю только подделки. Прекрасно. Кому же вы сделали хуже?», - заявила опальная пропагандистка.

Примечательно, что Симоньян в потоке похвалы китайской промышленности не упомянула о том, какие же товары российского производства она покупает.

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