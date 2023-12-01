закрыть
1 декабря 2023, пятница, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Симоньян похвасталась подделками Gucci и машиной из Китая

4
  • 1.12.2023, 11:08
  • 1,782
Симоньян похвасталась подделками Gucci и машиной из Китая
Маргарита Симоньян

Пропагандистка заявила, что принципиально покупает пиратские изделия.

Топ-пропагандистка РФ Маргарита Симоньян радуется, что теперь россиянам приходится ездить на некачественных китайских автомобилях и носить подделки известных западных брендов, пишет УНИАН.

Как заявила Симоньян в одной из пропагандистских программ, ее семья якобы недавно купила китайское авто и очень довольна его комфортом. Более того, сама пропагандистка якобы носит «отшитые в Китае туфли «Gucci».

«Мы сейчас купили совершенно чудесную китайскую машину, невероятную, во много-много раз дешевле тех, которые мы раньше покупали немецкие. Цены намного ниже европейских. Я купила себе три пары туфель «Gucci» - чудесные. Где-то в том же Китае сшиты, а надеюсь что у нас. Подделки, разумеется. Я принципиально теперь покупаю только подделки. Прекрасно. Кому же вы сделали хуже?», - заявила опальная пропагандистка.

Примечательно, что Симоньян в потоке похвалы китайской промышленности не упомянула о том, какие же товары российского производства она покупает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс