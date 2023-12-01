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Земля завалена телами оккупантов: русский солдат показал свои передовые позиции под Авдеевкой

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  • 1.12.2023, 11:16
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Земля завалена телами оккупантов: русский солдат показал свои передовые позиции под Авдеевкой

Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись, на которой российский оккупант запечатлел свои передовые позиции под Авдеевкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, позиция, находящаяся в остатках лесополосы, буквально, завалена телами ликвидированных захватчиков.

«Оккупант бредет среди десятков тел мертвых своих солдат, высматривая труп сослуживца по имени Алик, надеясь вернуть его родным для прощания и похорон. Его подразделение уже восьмые сутки находится на позиции под Авдеевкой без должного снабжения и воды... По данным Института изучения войны (ISW) в ноябре 2023 года потери российских войск в среднем составляют 931 человек в сутки. Это «самый урожайный» для оккупантов месяц с начала полномасштабного вторжения. Но в самой России на потери никто не обращает внимания – ведь так велел российский недофюрер», – отмечает в комментарии автор публикации.

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