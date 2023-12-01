Синоптики предупредили белорусов о приближении последнего южного циклона 1.12.2023, 11:22

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Какие сюрпризы он принесет.

Синоптики предупредили белорусов о приближении последнего циклона с юга в этом сезоне. Уже к воскресенью Белгидрометцентр спрогнозировал ухудшение погодных условий и усиление морозов. Посмотрели, когда и где температура воздуха может опуститься до -27°С.

«В субботу–воскресенье ждём последний циклон с юга. Потом атмосферная циркуляция должна поменяться», — предупредили авторы телеграм-канала «Надвор’е».

По их данным, со следующего вторника, 5 декабря, над восточной Европой установится мощный антициклон. Как предположили специалисты, он «заблокирует путь тёплым активным барическим образованиям в наш регион».

Авторы телеграм-канала, ссылаясь на численную модель прогноза погоды ECMW, спрогнозировали постепенное усиление морозов в течение будущей недели, а к следующим выходным — очень резкое похолодание.

«В пятницу под утро -20°С, в субботу ECMW по востоку РБ прогнозирует -25..-27°С», — рассказали специалисты.

Об ухудшении погодных условий предупредили и в Белгидрометцентре. Хотя морозы и сегодня не отпускают: на ночь 1 декабря белорусские синоптики спрогнозировали от -5°С до -11°С,а при прояснениях — до -13°С. Днём температура также вряд ли поднимется выше нуля — синоптики пообещали до -6°С. Вот видеопрогноз от Белгидромета на 1 декабря по областным центрам страны.

В субботу, 2 декабря, по югу страны ещё будет сказываться влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Украины, предупредили в Белгидромете. Сильных снегопадов синоптики не прогнозировали — лишь ночью по северу, а днем по югу страны может пройти кратковременный снег. Ночью -4..-10°С (при прояснениях — до -15°С), днём — до -7°С.

В воскресенье, 3 декабря, из-за атмосферных фронтов от циклона, смещающегося с Карпат на Брянскую область России, погода ухудшится. Синоптики спрогнозировали снегопады, местами сильные метели и по-прежнему — сильные морозы — от -3°С до -15°С ночью и в среднем 0..-7°С днём.

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