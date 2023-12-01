Певец-путинист Лепс начал «оправдываться», почему до сих пор не пошел на фронт 1 1.12.2023, 11:32

Исполнитель напомнил, что служил в армии СССР.

Певец-пропагандист РФ, насаждающий нарративы Кремля через свое творчество, Григорий Лепс накануне заявился в оккупированный Луганск, чтобы исполнить свои «хиты» о водке и красноречивую песню «Я поднимаю руки, хочу тебя сдаться».

Однако, опасаясь повторить судьбу своей ликвидированной коллеги Полины Меньших, исполнитель решил выступить подальше от линии фронта.

В интервью артист невесело заверил, что и дальше будет развлекать жителей оккупированного города, ведь на фронте от него толку мало. Видео с концерта, состоявшегося во Дворце культуры имени Ленина, появились в российских СМИ.

«Сюда я приезжаю не впервые и не в последний раз. Здесь живут люди, которые троично заслуживают того, чтобы к ним кто-то приезжал и кто-то пел. Сюда приезжать нужно обязательно! Все, что могут сделать артисты для людей, – это порадовать, повеселить, попеть, потанцевать», – сказал Лепс.

Кроме того, он оправдался, почему не пополнил ряды оккупантов. По словам звезды, хоть он и служил в советской армии, ничего из себя не представляет на поле боя, так что «толку от него мало».

Новых хитов у российского певца уже давно нет, поэтому он исполнял уже заезженные треки «Я поднимаю руки», «Самый лучший день», «Рюмка водки», «Что ж ты натворила» и т.д.

Исполнитель подчеркнул, что все, кто решается приехать в оккупированные регионы, раз и навсегда очертили свою провоенную позицию. «Уже понятно, что они представляют собой», – резюмировал Лепс.

Напомним, недавно Лепс вместе с певцом-путинистом Николаем Басковым заявили, что они готовы выплачивать российским военным миллион рублей за подбитый танк Leopard на территории Украины.

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