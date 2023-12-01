В Минске пассажирский автобус врезался в припаркованные автомобили 2 1.12.2023, 11:49

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Водителю стало плохо.

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло сегодня утром в Заводском районе Минска. Водителю автобуса стало плохо. В итоге в районе улицы Илимской он не справился с управлением и въехал в припаркованные у обочины автомобили. Повреждены 4 машины.

Водитель сейчас в больнице — его для обследования забрали медики. В ГАИ не уточнили, были ли в момент происшествия в салоне автобуса пассажиры. О пострадавших пассажирах не сообщается.

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