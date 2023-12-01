«Брали каждого ребенка за ногу и клеймили, чтобы не убежали от ХАМАС» 1.12.2023, 11:48

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Израильские заложники рассказали о пытках в плену.

Жестокости со стороны ХАМАСа продолжают раскрываться после освобождения части заложников. Боевые действия возобновлены, но еще остаются в плену 22 женщины и детей в Секторе Газа.

Об этом пишут «Новости Израиля».

«Они прибыли в истощенном состоянии с плохими показателями. Их рацион в плену в основном состоял из риса, нута с мукой и лаваша; один из них потерял вес на 20 кг. Бывали дни, когда им вообще не предоставляли еду», - рассказали врачи из больницы «Вольфсон».

Лаваш давали на четверых заложников, и им приходилось делить хлеб. Мия Лемберг вернулась из плена со своей собакой, которую ей удалось уцелеть. В один момент похитители, приняв собаку за игрушку, хотели ее убить, но Мия смогла предотвратить это. Мия и ее мать делили свой ограниченный провиант с собакой по имени Белла, чтобы и питомец мог выживать на хлебе и рисе.

Мия Шем, вернувшаяся вчера, получила ранение, и ей пришлось проходить операцию на руке в Газе. Она пока не рассказывает, что пережила в плену, а ее родственники стесняются задавать вопросы. Мии 21 год, и она крайне привлекательная молодая женщина.

Братья Ор и Гиль Яаков пережили ужасные моменты. Их наркотизировали во время перемещения между укрытиями, а одного из них подвергли пытке, прикладывая его ногу к выхлопной трубе мотоцикла, что вызвало ожог, своеобразное «клеймо» для отслеживания, если они попробуют бежать.

«Брали каждого ребенка за ногу и прикрепляли к выхлопной трубе мотоцикла, чтобы у них был ожог, клеймили на случай, если убегут, чтобы ХАМАС мог их найти», – объяснил Гиль Яаков.

12-летнего мальчика заставили смотреть видеоролики ХАМАСа, где изображены зверства над его родственниками и соседями во время событий 7 октября.

Все дети пережили сильный стресс, и перед ними стоит длительная реабилитация. Подготовлена специальная программа сопровождения для заложников на ближайшее время.

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