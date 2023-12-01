Путин пошел единственным оставшимся у него путем 1 Сергей Корсунский, ZN.UA

1.12.2023, 11:55

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Такое уже было в истории.

Кто контролирует прошлое — контролирует будущее, кто контролирует настоящее — контролирует прошлое. Этот лозунг Партии из романа Оруэлла «1984» сам собой всплывает в памяти после ознакомления с недавним выступлением Путина на XXV Всемирном русском народном соборе. Он игнорировал это религиозно-националистическое сборище с 2018 года, однако сейчас выступил, хоть и онлайн, с программной речью. Еще бы, собор происходил под лозунгом «настоящее и будущее русского мира». А перед тем Путин еще успел обратиться к конгрессу молодых российских ученых. Там он заявил, что «псевдоисторики десятилетиями промывали мозги людям на Украине» и это нужно исправлять. Такие заявления, да и вообще события в России на протяжении последних лет свидетельствуют, что методы «министерства правды» не только не устарели за 75 лет со времени публикации романа Оруэлла, но и получили новую жизнь. Путин, очевидно, прочитал запрещенное произведение еще находясь в рядах КГБ. Он строит будущее России, учитывая ее прошлое, фальсифицированное с беспредельным цинизмом. И он может это делать, потому что контролирует настоящее, а настоящее — это война. Для этого она ему и нужна.

Со времен Мюнхенской речи 2007 года мы уже знаем, что Путин относится к своим словам серьезно. Он даже находит особый кураж в том, что предупреждает всех обо всем заранее. Так вот, сейчас он предупредил, что «русский мир» существует независимо от политических систем и не имеет границ. «Это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, это современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировое государство. Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры независимо даже от национальной или религиозной принадлежности». Никакой интриги, уже ничего не скрывает. Россия ведет всемирную борьбу за всемирную свободу, и все, кто не с Россией, — против нее. Любой, кто не любит россиян, — неонацист.

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Российское общество окончательно превратилось в коллективного Путина, культ смерти, основывающийся на пещерном национализме и мифологии, где жизнь отдельного человека как своего, российского, так и любого другого ничего не стоит. Невероятные суммы госбюджета «на войну», призывы к женщинам рожать по восемь детей вместо высшего образования, нескончаемый поток живого «мяса» на фронт — все это реалии, которые привели бы к протестам и смене власти в любом демократическом, даже просто нормальном государстве. Россия таковым не является и, собственно, никогда не была. Когда-нибудь, когда в Украине будет создан институт изучения России, а там, на болотах, откроют архивы Кремля и Лубянки (если до этого доживут), мы узнаем подробности трансформации отдельно взятой страны в черную дыру человечества. Но уже сейчас хотелось бы все-таки понять, когда и как произошла эта необратимая трансформация? К счастью, не все архивы уничтожают, и в некоторых из них, сейчас открытых, можно найти очень интересные свидетельства.

В 2018 году Библиотека Клинтона рассекретила большой массив документов об отношениях между 42-м президентом США и Борисом Ельциным вплоть до отставки последнего 31 декабря 1999 года. Среди почти 600 страниц документов есть расшифровки телефонных разговоров и бесед лидеров США и России. Один из разговоров между ними состоялся почти месяц спустя после того, как 9 августа в телеобращении к россиянам Ельцин назвал Владимира Путина своим преемником. «Скоро, в ближайшие дни у тебя будет встреча с Путиным, — сказал Ельцин Клинтону. — Непосредственно перед ней я бы хотел рассказать тебе о нем, чтобы ты знал, что это за человек. Мне понадобилось много времени, чтобы решить, кто мог бы стать следующим президентом России в 2000 году. К сожалению, к тому времени я не мог найти ни одного соответствующего кандидата. Пока в конце концов я случайно не наткнулся на него, Путина, и я изучил его биографию, его интересы, его окружение и прочее.

Я выяснил, что это солидный человек, который держится в курсе разных событий, связанных с его деятельностью. Вместе с тем он основательный и сильный, очень общительный. Он легко может налаживать хорошие отношения и контакт с людьми, которые являются его партнерами. Я уверен, ты найдешь в нем высококвалифицированного партнера. Я глубоко убежден, что его поддержат как кандидата в 2000 году. Сейчас мы работаем над этим».

Спустя два месяца, 19 ноября, на переговорах в Стамбуле между Ельциным и Клинтоном состоялся диалог, во время которого Клинтон спросил, кто победит на будущих выборах президента, которые должны были состояться через полгода. Ельцин ответил: «Конечно, Путин. Он станет наследником Бориса Ельцина. Он демократ и знает Запад». Клинтон: «Он очень умный». Ельцин: «Он жесткий, у него есть внутренний стрежень. Он жесткий внутри, и я сделаю все возможное, чтобы он победил законно, конечно же. И он победит. Вы вместе будете работать. Он продолжит линию Ельцина в развитии демократии и экономики и в расширении контактов России. У него есть энергия и ум, чтобы продолжать».

В конце концов, 31 декабря 1999 года, когда Ельцин объявил, что оставляет пост президента, произошел еще один телефонный разговор. Ельцин сообщил собеседнику: «Конечно, это было непростым решением для меня, и ты понимаешь это как никто другой. Но я хочу на 100% поддержать Путина. Сейчас я дал ему три месяца, согласно конституции, на работу в качестве президента, и за эти три месяца люди привыкнут к нему. Я уверен, что его изберут на будущих выборах, я в этом уверен. Я также уверен, что он демократ и человек с большой душой, что он очень сильный и очень умный, во многих случаях я мог сам в этом убедиться». Что ж, теперь весь мир может оценить это убеждение, потому что пророческие слова Ельцина о будущей победе Путина на выборах стали реальностью. Уже несколько раз.

Все более агрессивная риторика и действия Путина по эскалации войны свидетельствуют, что результаты выборов в Словакии и Нидерландах, откровенно пророссийская политика Венгрии, нерешительность Запада в предоставлении Украине необходимого для разгрома России вооружения, увеличение количества публикаций в солидных изданиях, которые ставят под сомнение способность противостоять российской агрессии и призывают к «переговорам», он, очевидно, воспринимает как подтверждение правильности его курса. Запад должен чрезвычайно внимательно отнестись к путинскому видению будущего «русского мира». Достаточно хоть немного понимать русский язык и реальность, чтобы понять — Путин сам выдал себе индульгенцию на вечную власть, распространение агрессии на страны Балтии, Польшу, в случае необходимости — на Центральную Азию, как только он решит, что Запад стал достаточно слабым, а ему для поддержания власти нужны новые авантюры.

Интересно также наблюдать за тем, как Россия начала встраивать основы «русского мира» в японский контекст. Среди прочего бреда Путин недавно сообщил, что айны — один из коренных народов, формирующих японский этнос, — это те же русские, но японцы их притесняли. После этого на острове Иторофу (самом большом из четырех островов оккупированных Северных территорий) были экспроприированы несколько объектов, построенных Японией на свои деньги во времена Абэ, а российские пропагандисты обвинили Японию в «выдвижении территориальных претензий России». В конце концов Россия отозвала заявку на участие во Всемирной выставке Экспо-2025 в Осаке, где у нее должен был быть один из самых больших павильонов. В японских СМИ начали задавать вопрос: а готова ли страна к возможным провокациям на Хоккайдо? История свидетельствует, что этот остров тоже был в планах сталинской оккупации, но США этого не позволили. Однако, по мнению Путина, тогда были другие США. Именно они, с точки зрения руководителя Кремля, давят на Токио, что вызывает ухудшение двусторонних отношений. Россия же белая и пушистая, никогда никому не угрожала.

Интересно также, что завершающий этап формирования средневековой тоталитарной диктатуры в России происходит на фоне достаточно заметных мер Пекина по улучшению отношений с США, ЕС, Японией и Южной Кореей. Складывается впечатление, что появилась надежда на победу легендарного китайского прагматизма над идеологическими постулатами. Путин грозится распространить свой «русский мир» на весь мир, а тем временем Си Цзиньпин и Ван И говорят об исключительной важности двусторонних отношений с США, готовят саммит с ЕС, поощряют иностранные инвестиции в Китай и стараются уменьшить напряжение в регионе Восточной Азии — вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря. Си Цзиньпин и Джо Байден отказались принимать участие в онлайн-саммите «двадцатки», где выступал Путин. Мелочь, а приятно.

Путин идет единственным оставшимся у него путем — путем эскалации. Он будет повышать ставки до максимума, и большинство жителей нового рейха и дальше будут ему аплодировать. Все это было в истории, и не раз, и всегда с одинаковым результатом. Но это не значит, что врагом можно пренебрегать. Он сильный и коварный, просто мы и наши союзники должны быть сильнее.

Сергей Корсунский, ZN.UA

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