Лидер бунта появится спонтанно: за кулисами в России действует «претендент на трон» 1.12.2023, 12:03

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Силовики поддержат подготовленный ими сценарий.

В России может произойти бунт вследствие ударов по ее территории со стороны Украины. Бунтовщиками в таком случае станут мобилизованные, не исключено, что процессы будет курировать какой-либо из претендентов на место президента Владимира Путина.

Об этом заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В интервью «Главреду» он рассказал о том, что лидер бунта в России появится спонтанно. Им может стать даже бывший заключенный.

«Лидеры рождаются спонтанно. Они созревают, когда происходят события. Я не исключаю, что лидером может стать даже кто-то из Шторм-Z, даже несмотря на то, что их понабирали из тюрем. Это вполне возможно. Может, это будет кто-то из мобилизованных, который заручится поддержкой своих офицеров», - отметил Мусиенко.

По словам эксперта, подстроить бунт может кто-то из окружения Путина, фигура, которая претендует на президентский пост.

«Более того, кто-то из силовиков может подстроить этот сценарий и поддерживать его. Не исключено, что это будет фигура, которая будет претендовать на место Путина – кто-то из его окружения. Будет стоять за кулисами этих процессов и их поддерживать. Ведь и у Пригожина были покровители, например, Суровикин, которого сейчас отправили в Алжир, подальше от Москвы. Обычно такие процессы объединяют определенных людей, а потом они совершают бунты. Это не несколько человек, а круги людей. К тому же стоит отметить, что в рядах военных провели серьезные чистки после завершения бунта Пригожина», - подчеркнул Александр Мусиенко.

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