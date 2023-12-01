На первых зимних торгах доллар снова пошел вверх 1.12.2023, 12:07

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Актуальные курсы валют.

В начале торгов в Минске 1 декабря доллар вырос на 2,13 копейки до 3,1313 белорусского рубля.

Евро снижается на 0,34 до 3,41.

Российский рубль снижается на 0,75 копейки до 3,5042 за 100 единиц.

Китайский юань растет на две копейки до 4,3711 за 10 единиц.

Торги продолжаются.

Максимум у доллара был на торгах 9 октября-3,3609.

В начале года курсы были следующими:

доллар — 2,7364 (рост с начала года составил 35 копеек),

евро — 2,9073 (+44 копейки),

российский рубль — 3,7835 за 100 единиц (снижение 30 копеек),

юань — 3,8617 (+43 копейки).

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