Порошенко не выпустили из Украины 7 1.12.2023, 12:15

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Документ, подписанный спикером Верховной Рады, аннулировали на границе.

Лидер «Европейской солидарности» и пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что его не пропустили на границе, несмотря на подписанный председателем Верховной Рады документ о командировках.

«Снова театр абсурда на границе. Имею подписанную командировку председателем Верховной Рады, но пограничники меня не пропустили. Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто же отменил документ, подписанный спикером парламента», - говорится в сообщении.

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По словам Порошенко, в Польше и США у него запланированы десятки встреч.

«С поляками я должен был говорить о снятии блокады наших перевозчиков на границе. С американцами — об обеспечении финансирования военной помощи, которая почти исчерпалась в этом году, под угрозой в будущем. А без нее нам Россию не победить.

Ситуация очень сложная. Поэтому акцент в программе – на проблемных республиканцах. Сорвана моя встреча с новым спикером палаты представителей Джонсоном. Поэтому то, что произошло сегодня на границе, — это не мелкое вредительство. Это антиукраинская диверсия. Это не просто препятствование дипломатической работе всей моей команды. А, к сожалению, удар по обороноспособности Украины», – добавил пятый президент Украины.

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