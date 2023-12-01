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В Барановичах на глазах учащихся колледжа осудили и заковали в наручники 48-летнего мужчину

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  • 1.12.2023, 12:25
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В Барановичах на глазах учащихся колледжа осудили и заковали в наручники 48-летнего мужчину

По версии суда, за интернет-комментарии о Лукашенко.

Брестское ТВ опубликовало ролик о «выездном заседании Барановичского суда». Судили жителя Барановичей, роль прокурора исполняла Светлана Пасемко, роль судьи — Николай Кмита. Заседание проходило в Барановичском государственном колледже легкой промышленности.

Как установила Брестская «Вясна», обвиняемого зовут Валерий Тацин, ему 48 лет. А суд проходил 28 ноября.

Мужчину обвинили в том, что он написал несколько интернет-комментариев о Лукашенко, которые сочли «публичным оскорблением». То есть Тацин, по версии прокуроров и суда, якобы совершил преступление по ч. 1 ст. 368 УК РБ.

В результате ему присудили 1 год колонии и на глазах учащихся колледжа надели наручники, следует из репортажа государственного телевидения.

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