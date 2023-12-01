«Звоночек» не только для России: новые подробности подрыва БАМ 1.12.2023, 12:31

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Китай «разденет» Москву.

Взрыв на Байкало-Амурской магистрали – интересная акция, подрывающая возможности России. Это свидетельствует о том, что оккупанты не способны защитить все свои важные объекты.

Об этом «24 Каналу» заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что диверсионные мероприятия в России будут продолжаться и дальше. Такие объекты – вполне законная военная цель.

Сейчас в России почти все объекты, так или иначе приносящие России деньги, работают на войну. Речь идет как о логистических путях, нефтебазах, газопроводах, предприятиях и т.д.

«Если брать крупные предприятия в России, они не полностью гражданские. Серьезные заводы или конструкторские бюро работают на войну. Это все – законные цели. К сожалению, оккупанты быстро железную дорогу восстанавливают. Но это тревожный звоночек. Даже не для россиян. А для их партнеров»,

– сказал Тизенгаузен.

Российский экспорт может быть под угрозой

Как отметил Тизенгаузен, такие взрывы демонстрируют, что поставлять продукцию через Россию не слишком надежно. Именно поэтому Китай строит логистику в обход страны-агрессора, а параллельно выжимает разные «соки» в виде разных скидок и других преимуществ.

«Китай сейчас «раздевает» Россию. Надеюсь, что все дойдет и до входа на российские территории. Но вопрос здесь, какие амбиции у Китая будут потом. Сейчас важно, чтобы удалось повлиять на Китай, чтобы он меньше спасал экономику России. Они не спасают Путина, но им нужна слабая Россия, которая и дальше будет ненавидеть Запад», – отметил Тизенгаузен.

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