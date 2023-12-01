ВСУ разбили колонну БТР-82А и отбросили российские войска к северу от Авдеевки
- 1.12.2023, 12:37
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Уничтожена наиболее современная техника оккупантов.
Как сообщил военный эксперт BILD Юлиан Репке, российские войска перешли в наступление под Авдеевкой и овладели участком на юге-востоке города.
Одновременно войска РФ продолжают попытки захватить село Степовое на северо-западе, чтобы окружить группировку ВСУ.
На днях они перешли в очередное наступление из-под Красногоровки, атаковав Степовое колонной современных БТР-82А.
«Украинские войска на время остановили безудержное продвижение российской армии к северу от стратегически важного города Авдеевка. Благодаря мощному огню колонну современных российских БТР удалось остановить и уничтожить», — сообщает Репке.
По его словам, в результате ожесточенных боев ВС РФ были отброшены от Степового и потеряли контроль над местностью.
Уничтожены несколько БТР-82А, каждый из которых стоит 1,7 млн евро.