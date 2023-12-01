В Москве горит крупнейший рынок «Садовод» 2 1.12.2023, 13:00

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Это уже второй подобный пожар за РФ за сутки

В России начался «горячий сезон» с наступлением зимы: горят крупные рынки. Первым вспыхнул «Темерник» в Ростове-на-Дону, вторым - московский «Садовод», сообщает dialog.ua.

Вечером 30 ноября загорелся самый крупный вещевой рынок Ростова под названием «Темерник». Огонь распространился на 4 тысячи кв. м, прежде чем его удалось локализовать. Тушение продолжалось всю ночь. Фактически от рынка почти ничего не осталось.

А утром 1 декабря загорелся крупнейший рынок столицы РФ «Садовод». Пожар там продолжается до сих пор, людей эвакуируют. На месте очевидцы фиксируют сильное задымление.

Известно уже об одном пострадавшем: это владелец одного из павильонов, который пытался спасти от огня свой товар. Мужчину госпитализировали.

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