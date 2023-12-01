закрыть
1 декабря 2023, пятница, 13:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Москве горит крупнейший рынок «Садовод»

2
  • 1.12.2023, 13:00
  • 3,114
В Москве горит крупнейший рынок «Садовод»

Это уже второй подобный пожар за РФ за сутки

В России начался «горячий сезон» с наступлением зимы: горят крупные рынки. Первым вспыхнул «Темерник» в Ростове-на-Дону, вторым - московский «Садовод», сообщает dialog.ua.

Вечером 30 ноября загорелся самый крупный вещевой рынок Ростова под названием «Темерник». Огонь распространился на 4 тысячи кв. м, прежде чем его удалось локализовать. Тушение продолжалось всю ночь. Фактически от рынка почти ничего не осталось.

А утром 1 декабря загорелся крупнейший рынок столицы РФ «Садовод». Пожар там продолжается до сих пор, людей эвакуируют. На месте очевидцы фиксируют сильное задымление.

Известно уже об одном пострадавшем: это владелец одного из павильонов, который пытался спасти от огня свой товар. Мужчину госпитализировали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс