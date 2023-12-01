В российском Ростове масштабный пожар: со взрывами пылает крупнейший вещевой рынок 3 1.12.2023, 8:12

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Площадь возгорания превышает 3000 квадратных метров.

В России в городе Ростов-на-Дону горит крупнейший вещевой рынок «Темерник». Площадь возгорания превышает 3000 квадратных метров.

Об этом сообщает Telegram-канал BAZA. По предварительной информации, пожар начался в одном из торговых павильонов, после чего опрокинулся и на остальные.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара пока нет.

При этом торговцы мешают тушить огонь пожарным. Владельцы торговых палаток пытаются спасти свой товар, путаясь под ногами у работников МЧС.

В этой связи на место пожара собираются вызвать Росгвардию. На данный момент с огнем сражаются 113 спасателей.

Местные жители сообщают, что слышали звуки взрывов на рынке.

По состоянию на 22:30 площадь пожара на рынке в Ростове увеличилась до 3000 м².

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