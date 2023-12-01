В Варшаве состоится презентация романа о войне в Украине «Репортер Волковский» 1.12.2023, 13:00

Книга основана на профессиональном опыте украинского журналиста Юрия Луканова.

8 декабря в Варшаве состоится презентация военного романа украинского журналиста Юрия Луканова «Репортер Волковский».

Военный корреспондент из Грузии, Крыма и Донбасса расскажет историю Крыма XXI века и поделится интересными фактами о войне в Украине, которая длится с 2014-го года.

Мероприятие состоится в пятницу, 8 декабря, в 18:00, по адресу: Варшава, площадь Конституции 6.

После 40 лет написания репортажей из разных стран мира, включая российско-грузинскую (2008) и российско-украинскую войны, украинский журналист Юрий Луканов решил поделиться своим опытом со всеми желающими. Книга «Репортер Волковский» основана на всем профессиональном опыте автора. Произведение получило девять рецензий в Украине и в этом году была опубликовано в США.

Должен ли журналист из страны, ставшей жертвой агрессии, сохранять полный нейтралитет или все же стать информационным воином? Таковы проблемы героев этой книги. На заднем плане происходит конфликт: кто-то из семьи журналиста становится сторонником «русского мира». Пара занимает позиции по разные стороны баррикад.

Корреспондент польской «Gazety Wyborczej», лауреат премии Grand Press «Журналист года 2014» Петр Андрусечко написал на обложке этой книги: «Юрию Луканову удалось передать трагедию этой войны, сохранив юмор, рассказать о ее сути».

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