Ликвидация Путина: New York Post опубликовал «предсказания Ванги» на 2024 год 1 1.12.2023, 13:11

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Фото: Getty Images

Глава Кремля будет убит «одним из своих соотечественников».

За месяц до конца 2023-го американский таблоид New York Post решил выкатить материал, посвященный так называемым «пророчествам Ванги» на следующий год.

Как сообщается, эти сведения были получены от «последователей» болгарской «провидицы», личности которых не раскрываются.

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Как утверждается, нынешний глава Кремля будет убит в 2024 году «одним из своих соотечественников».

Других подробностей по этому поводу, к сожалению, не приводится, поэтому станет ли смерть российского диктатора концом его режима, или же он просто будет заменен двойником либо цифровой копией, созданной с помощью ИИ, не ясно.

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