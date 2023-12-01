закрыть
1 декабря 2023, пятница, 13:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какие дома и почем покупают в деревне миллионеров у Минского моря

  • 1.12.2023, 13:38
Какие дома и почем покупают в деревне миллионеров у Минского моря

Данные реальных сделок.

Деревня Лапоровичи прямо у Минского моря известна тем, что тут живут и обычные, и известные люди. Недвижимость здесь, конечно, всегда в цене. Realt посмотрел, какие дома тут купили в 2023 году.

Лапоровичи — деревня, в которой застройка и население очень неоднородны. Здесь получали землю известные спортсмены, строились состоятельные люди, а в 2019 году здесь получил в аренду участок площадью 15 соток с видом на Минское море актер Жерар Депардье. Также здесь много и простых сельских домов, в которых живут обычные семьи и пожилые люди. К тому же здесь много недостроя, часть которого выставляют на продажу: сейчас в базе Realt 18 объектов в продаже, которые очень разные, как по комфорту, стадии строительства, так и по цене.

Cогласно данным НКА на вторичном рынке загородной недвижимости в 2023 году здесь было проведено 4 сделки купли-продажи. Посмотрели, какие это объекты и сколько они стоят.

Самый дорогой объект был продан в мае 2023 года и обошелся он покупателю в 345 тысяч долларов*. Площадь участка составляет 34,3 сотки и находится он прямо у берега Минского моря. Также на территории находятся два строения: деревянный жилой дом 52,5 м² и двухэтажная хозпостройка 190 м².

Второй по стоимости дом купили в марте 2023 года за 220 тысяч долларов*. Этот одноуровневый коттедж был построен в 2016 году на участке площадью 17 соток в четырехстах метрах от берега Минского моря. На 170 м² расположились 2 жилые комнаты, гостиная, просторная кухня, кабинет, гардероб, 2 санузла, постирочная и гараж.

Еще один коттедж был продан в июне за 200 тысяч долларов*. Находится он на второй береговой линии на участке площадью 25 соток. Трехуровневый дом площадью 455 м² подготовлен под чистовую отделку, уставлен теплый пол, а в санузлах выложена итальянская плитка.

Можно сказать, что спрос на недвижимость в этой деревне сильно снизился за последние годы, о чем говорят результаты реальных сделок: максимальный спрос был зафиксирован в 2007 году, когда купили 21 объект недвижимости. С 2016 года число сделок не превышает 10, а в прошлом году их было всего 3. Тем не менее близость к водохранилищу и относительная близость к МКАД привлекает своего покупателя несмотря на дороговизну объектов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс