Какие дома и почем покупают в деревне миллионеров у Минского моря 1.12.2023, 13:38

Данные реальных сделок.

Деревня Лапоровичи прямо у Минского моря известна тем, что тут живут и обычные, и известные люди. Недвижимость здесь, конечно, всегда в цене. Realt посмотрел, какие дома тут купили в 2023 году.

Лапоровичи — деревня, в которой застройка и население очень неоднородны. Здесь получали землю известные спортсмены, строились состоятельные люди, а в 2019 году здесь получил в аренду участок площадью 15 соток с видом на Минское море актер Жерар Депардье. Также здесь много и простых сельских домов, в которых живут обычные семьи и пожилые люди. К тому же здесь много недостроя, часть которого выставляют на продажу: сейчас в базе Realt 18 объектов в продаже, которые очень разные, как по комфорту, стадии строительства, так и по цене.

Cогласно данным НКА на вторичном рынке загородной недвижимости в 2023 году здесь было проведено 4 сделки купли-продажи. Посмотрели, какие это объекты и сколько они стоят.

Самый дорогой объект был продан в мае 2023 года и обошелся он покупателю в 345 тысяч долларов*. Площадь участка составляет 34,3 сотки и находится он прямо у берега Минского моря. Также на территории находятся два строения: деревянный жилой дом 52,5 м² и двухэтажная хозпостройка 190 м².

Второй по стоимости дом купили в марте 2023 года за 220 тысяч долларов*. Этот одноуровневый коттедж был построен в 2016 году на участке площадью 17 соток в четырехстах метрах от берега Минского моря. На 170 м² расположились 2 жилые комнаты, гостиная, просторная кухня, кабинет, гардероб, 2 санузла, постирочная и гараж.

Еще один коттедж был продан в июне за 200 тысяч долларов*. Находится он на второй береговой линии на участке площадью 25 соток. Трехуровневый дом площадью 455 м² подготовлен под чистовую отделку, уставлен теплый пол, а в санузлах выложена итальянская плитка.

Можно сказать, что спрос на недвижимость в этой деревне сильно снизился за последние годы, о чем говорят результаты реальных сделок: максимальный спрос был зафиксирован в 2007 году, когда купили 21 объект недвижимости. С 2016 года число сделок не превышает 10, а в прошлом году их было всего 3. Тем не менее близость к водохранилищу и относительная близость к МКАД привлекает своего покупателя несмотря на дороговизну объектов.

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