закрыть
1 декабря 2023, пятница, 14:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые рассказали, почему у людей отсутствуют младенческие воспоминания

1
  • 1.12.2023, 13:42
  • 2,072
Ученые рассказали, почему у людей отсутствуют младенческие воспоминания

При этом дети обладают развитой семантической памятью.

В младенческом возрасте мозг человека не способен объединять информацию в сложные нейронные структуры, известные как воспоминания. Это связано с незрелостью коры головного мозга и гиппокампа. Об этом профессора психологии Патрисия Бауэр и Нора Ньюкомб рассказали Live Science.

Патрисия Бауэр из Университета Эмори (США) объяснила, что дети обладают развитой семантической памятью — способностью связывать определенные слова или действия с последующим результатом. Тем не менее, лишь по достижении двухлетнего возраста мозг ребенка становится способен объединять разрозненные детали конкретных событий в сложные нейронные структуры и воссоздавать целостную картину. Это связано с созреванием коры больших полушарий. Бауэр отметила, что память о звуках обрабатывается в ее боковых областях, а зрительная память управляется задней частью. Для связи всех частей воспоминания воедино задействуется гиппокамп. Этот процесс подразумевает работу эпизодической памяти.

Нора Ньюкомб, профессор психологии из Университета Темпл в Филадельфии, добавила, что для детей младше двух-четырех лет применение эпизодической памяти — слишком сложная задача. Кроме того, это может отвлекать от приобретения семантических знаний, используемых в быту.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс