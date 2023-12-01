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В каждом пятом регионе России бушует эпидемия ВИЧ

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  • 1.12.2023, 13:48
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В каждом пятом регионе России бушует эпидемия ВИЧ

«Рекордсменом» является Кемеровская область.

В каждом пятом российском регионе заболеваемость ВИЧ превышает эпидемический порог, которым считается отметка в 1% зараженного населения, следует из данных, которые публикует в пятницу проект «Если быть точным».

Рекордсменом по доле живущих с ВИЧ является Кемеровская область, где порог эпидемии превышен вдвое — 2027 тысяч человек на 100 тысяч населения (2,02%). На втором месте находится Иркутская область с 1,94% заболевших жителей, на третьем Свердловская — 1,88%.

Кроме того, свыше 1000 живущих с ВИЧ на 100 тысяч населения выявлено в Оренбургской области (1,58%), Самарской области (1,5%), Челябинской области (1,4%), Новосибирской области (1,35%), Ханты-Мансийском автономном округе (1,33%), Пермском крае (1,29%), Тюменской области (1,28%), Ленинградской области (1,27%), Республике Коми (1,22%), Красноярском крае (1,22%), Алтайском крае (1,14%), Курганской области (1,13%), Томской области (1,12%), Ульяновской области (1,1%), а также Омской области (1%).

Таким образом, 18 субъектов РФ превысили 1-процентный порог по доле людей живующих с ВИЧ, а еще два близки к нему: это Санкт-Петербург (0,97%) и Тверская область (0,94%), следует из данных «Если быть точным»

Исследователи используют статистику Роспотребнадзора, согласно которой в России живут с ВИЧ около 1,2 миллиона человек. Российский минздрав называет другие цифры: по его данным, в РФ с ВИЧ по состоянию на 2022 год жили 852 тысячи человек. Однако к заявлениям министерства «есть вопросы», говорится в исследовании: из года в год его цифры практически не меняются, а иногда даже уменьшаются, хотя число умерших с ВИЧ меньше ежегодного прироста новых случаев.

В трети регионов вирус вышел за пределы уязвимых групп и распространяется среди всего населения, указывают авторы исследования. По темпам распространения вируса РФ занимает первое место в Европе: на нее приходится 50% всех новых зарегистрированных случаев в регионе. В 2022 году ВИЧ впервые диагностировали у 71 тысячи россиян.

В 2021 году Россия вошла в мировой топ-5 по доле вновь выявленных случаев ВИЧ: из 1,5 млн заболевших на планете на РФ пришлось 3,9%. По этому показателю Россия опередила Танзанию (3,6%), Уганду (3,6%), Замбию (2,5%) и Кению (2,3%).

По данным ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, среди населения в возрасте от 15 до 49 лет доля инфицированных ВИЧ составляет 1,5%, что выше, чем в отдельных странах Африки: 0,9% в Эфиопии, 0,7% в Конго, 1,1% в Чаде и Либерии, 1,3% в Нигерии (по данным ООН).

Европейские страны Россия опережает 3–15 раз: в Германии, например, ВИЧ выявлен у 0,1% населения в возрасте 15–49 лет, в Италии — у 0,2%, в Испании — у 0,4%, а в Португалии — у 0,5%.

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