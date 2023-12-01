Центробанк РФ сделал сенсационное признание о российском рубле 1 1.12.2023, 14:33

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Использование рубля во внешнеторговых расчетах, которым так гордятся российские власти, по-прежнему не имеет смысла кроме уклонения от санкционного риска. За пределами России рубли практически никому не нужны, признал Центробанк.

Доля рубля в оплате российского экспорта, по данным ЦБ, выросла с 10-15% перед войной до более 40%. В импорте она почти не изменилась и с начала 2022 года колеблется около 30% (31,4% в сентябре).

«Роль офшорного рынка рубля возрастает, но пока остается ограниченной», а – пишет он в обзоре рыночных рисков. Доля «токсичных» долларов, евро и других валют в расчетах снижается в пользу рубля и юаня, но рублей за границей от этого больше не становится. «Объем средств иностранных банков на корсчетах и депозитах в российских кредитных организациях в рублях достаточно стабилен в течение последнего года и на 1 октября составлял около 0,5 трлн руб.», – пишет ЦБ.

Разница лишь в том, что доля банков из «дружественных» стран повысилась до 75%, отметила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Не изменились и обороты по рублевым корсчетам иностранных банков: 8 трлн руб. за месяц (доля «дружественных» стран и тут выросла – до 55%).

Получив за свою продукцию рубли, иностранные компании избавляются от них, покупая валюту – причем в России. А те, кому нужно оплатить российский экспорт рублями, продают для этого валюту и тоже в России. «Использование рубля во внешнеторговых расчетах, в частности платежах за импорт, сопровождается тем, что банки-нерезиденты из дружественных стран предъявляют повышенный спрос на валюту на российском рынке, – пишет ЦБ. – Аналогично покупатели российских экспортных товаров, как правило, приобретают рубли за валюту непосредственно на российском рынке».

Смысл всех этих операций лишь в том, что сам платеж совершается в рублях и, таким образом, не подвержен санкционному риску. «Иностранные компании, получающие платежи за поставки в Россию в рублях, и нерезиденты, оплачивающие в рублях наш экспорт, в основном продают и покупают рубли на российском рынке», – признает Данилова. «Рубль выполняет расчетную роль – практически все рубли с офшора возвращаются на внутренний рынок продажами нерезидентов», – констатирует управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин.

Уклоняясь от санкционного риска, компании при переходе на расчеты в рублях сталкиваются с другим. Контракты по-прежнему часто заключаются в долларах или евро, лишь платежи проводятся в другой валюте – рублях или, например юанях, писал ЦБ. Это подвергает компании курсовому риску, застраховать который сложно.

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